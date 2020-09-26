Экс-дизайнер АвтоВАЗа раскритиковал BMW, новый Тигуан для России и другие новости дня

Появились фото обновлённого Genesis G70 с необычным красным салоном

Новости

Кирилл Малышев

Обновлённый Genesis G70 рассекретили две недели назад, но в официальной фотосессии был всего один снимок интерьера. Портал The Korean Car Blog опубликовал шпионские, но более информативные фотографии салона.

1/5

  • На снимках представлен G70 в топовой комплектации. Сиденья отделаны красной кожей. Вставки в тон им сделаны на дверных картах, переднем подлокотнике и приборной панели. Того же цвета ремни безопас­ности и имитация прострочки на передней панели.

  • Рулевая колонка оснащена электро­приводом регулировки, а комбинация приборов полностью цифровая.

  • Хорошо видны те доработки, которые машина обрела с рестайлингом. Классический рычаг коробки передач заменили на электронный селектор. Мульти­медийный дисплей увеличился до 10,2 дюйма по диагонали, а саму систему отныне можно обновлять «по воздуху». Стала просторнее площадка беспро­водной зарядки смартфона, чтобы вмещать современные гаджеты с большими экранами.

  • Официальной информации о силовых установках пока нет. Издание Carscoops ранее предполагало замену базового двигателя 2.0 турбо на наддувный 2.5, выдающий в начальном варианте 290 л.с. The Korean Car Blog этого не ждёт. Отказ от механической коробки передач произойдёт с вероятностью, близкой к 100%.

  • В России продают только полноприводные Genesis G70 по цене от 2 249 000 рублей. Моторы — 2.0 турбо на 197 и 247 л.с.

Купили бы себе машину с красным интерьером?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение