Появились фото обновлённого Genesis G70 с необычным красным салоном

На снимках представлен G70 в топовой комплектации. Сиденья отделаны красной кожей. Вставки в тон им сделаны на дверных картах, переднем подлокотнике и приборной панели. Того же цвета ремни безопас­ности и имитация прострочки на передней панели.

Рулевая колонка оснащена электро­приводом регулировки, а комбинация приборов полностью цифровая.

Хорошо видны те доработки, которые машина обрела с рестайлингом. Классический рычаг коробки передач заменили на электронный селектор. Мульти­медийный дисплей увеличился до 10,2 дюйма по диагонали, а саму систему отныне можно обновлять «по воздуху». Стала просторнее площадка беспро­водной зарядки смартфона, чтобы вмещать современные гаджеты с большими экранами.

Официальной информации о силовых установках пока нет. Издание Carscoops ранее предполагало замену базового двигателя 2.0 турбо на наддувный 2.5, выдающий в начальном варианте 290 л.с. The Korean Car Blog этого не ждёт. Отказ от механической коробки передач произойдёт с вероятностью, близкой к 100%.