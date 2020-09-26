Появились фото обновлённого Genesis G70 с необычным красным салоном
Кирилл Малышев
Обновлённый Genesis G70 рассекретили две недели назад, но в официальной фотосессии был всего один снимок интерьера. Портал The Korean Car Blog опубликовал шпионские, но более информативные фотографии салона.
На снимках представлен G70 в топовой комплектации. Сиденья отделаны красной кожей. Вставки в тон им сделаны на дверных картах, переднем подлокотнике и приборной панели. Того же цвета ремни безопасности и имитация прострочки на передней панели.
Рулевая колонка оснащена электроприводом регулировки, а комбинация приборов полностью цифровая.
Хорошо видны те доработки, которые машина обрела с рестайлингом. Классический рычаг коробки передач заменили на электронный селектор. Мультимедийный дисплей увеличился до 10,2 дюйма по диагонали, а саму систему отныне можно обновлять «по воздуху». Стала просторнее площадка беспроводной зарядки смартфона, чтобы вмещать современные гаджеты с большими экранами.
Официальной информации о силовых установках пока нет. Издание Carscoops ранее предполагало замену базового двигателя 2.0 турбо на наддувный 2.5, выдающий в начальном варианте 290 л.с. The Korean Car Blog этого не ждёт. Отказ от механической коробки передач произойдёт с вероятностью, близкой к 100%.
В России продают только полноприводные Genesis G70 по цене от
2 249 000рублей. Моторы — 2.0 турбо на 197 и 247 л.с.