Genesis G70 лишится «механики»

В 2019 году седан с «механикой» выбрали менее 4 процентов покупателей G70, а в первой половине 2020-го доля сократилась до 0,8 процента, а это менее 100 реализо­ванных машин из почти 12 тысяч.

Механическая шестиступенчатая коробка у G70 сочетается с двух­литровым турбомотором (255 л.с., 353 Нм), а топовый 3,3-литровый V6 (365 л.с., 510 Нм) идёт с восьмиступен­чатым «автоматом».

Не спасло версию и то, что седан с МКП отличается богатой комплектацией, в которую входят тормоза Brembo, самоблоки­рующийся дифферен­циал и спортивный выхлоп. Салон такого авто­мобиля оснащён сиденьями с вентиляцией и обогревом, алюмини­евыми декоративными вставками, а также акустической системой Lexicon с 15 динамиками.