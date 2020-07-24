Genesis G70 лишится «механики»
Наталья Насонова
Корейский бренд Genesis откажется от выпуска седана G70 с механической коробкой
В 2019 году седан с «механикой» выбрали менее 4 процентов покупателей G70, а в первой половине
2020-годоля сократилась до 0,8 процента, а это менее 100 реализованных машин из почти 12 тысяч.
Механическая шестиступенчатая коробка у G70 сочетается с двухлитровым турбомотором (255 л.с., 353 Нм), а топовый 3,3-литровый V6 (365 л.с., 510 Нм) идёт с восьмиступенчатым «автоматом».
Не спасло версию и то, что седан с МКП отличается богатой комплектацией, в которую входят тормоза Brembo, самоблокирующийся дифференциал и спортивный выхлоп. Салон такого автомобиля оснащён сиденьями с вентиляцией и обогревом, алюминиевыми декоративными вставками, а также акустической системой Lexicon с 15 динамиками.
Отказ от «механики» может совпасть с заменой двухлитрового двигателя на более мощный 2.5 при обновлении модели. Появление рестайлингового седана G70 ожидается в следующем году. Как изменится его облик, мы уже показали.