Штрафы за езду между рядами, цены новой Оптимы и другие новости дня

Genesis G70 лишится «механики»

Новости

Наталья Насонова

Корейский бренд Genesis откажется от выпуска седана G70 с механической коробкой из-за низкого спроса. Начиная с 2021 модельного года седаны, представ­ленные на рынке США, будут комплекто­ваться исключи­тельно автомати­ческой трансмиссией, сообщает CarBuzz.

1/4

  • В 2019 году седан с «механикой» выбрали менее 4 процентов покупателей G70, а в первой половине 2020-го доля сократилась до 0,8 процента, а это менее 100 реализо­ванных машин из почти 12 тысяч.

  • Механическая шестиступенчатая коробка у G70 сочетается с двух­литровым турбомотором (255 л.с., 353 Нм), а топовый 3,3-литровый V6 (365 л.с., 510 Нм) идёт с восьмиступен­чатым «автоматом».

  • Не спасло версию и то, что седан с МКП отличается богатой комплектацией, в которую входят тормоза Brembo, самоблоки­рующийся дифферен­циал и спортивный выхлоп. Салон такого авто­мобиля оснащён сиденьями с вентиляцией и обогревом, алюмини­евыми декоративными вставками, а также акустической системой Lexicon с 15 динамиками.

  • Отказ от «механики» может совпасть с заменой двух­литрового двигателя на более мощный 2.5 при обнов­лении модели. Появление рестай­лингового седана G70 ожидается в следующем году. Как изменится его облик, мы уже показали.

Как скоро «ручка» уйдёт в небытие?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение