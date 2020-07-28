Genesis G70 станет универсалом
Кирилл Малышев
Закамуфлированный прототип универсала Genesis G70 сфотографировали на дороге в Германии. Пятидверка появится в линейке после рестайлинга. Сейчас модель доступна только с кузовом «седан». Фотографии опубликовало издание Autoblog.
Ранее в этом году представители марки Genesis уже говорили, что расширение семейства G70 возможно. Тестовый прототип полностью закамуфлирован, однако видно, что на автомобиль уже установлены двухъярусные рестайлинговые фары. Как будет выглядеть обновлённый седан G70, мы уже показали.
Когда состоится официальная премьера универсала Genesis G70, пока неизвестно. Так же неизвестно, на каких рынках будет представлена модель. Одноимённый седан сейчас предлагается в России по цене от
2 249 000рублей.