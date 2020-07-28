Обновлённый автопилот Tesla впервые протестировали на сложных трассах

Genesis G70 станет универсалом

Новости

Кирилл Малышев

Закамуфлированный прототип универсала Genesis G70 сфотографировали на дороге в Германии. Пятидверка появится в линейке после рестайлинга. Сейчас модель доступна только с кузовом «седан». Фотографии опубликовало издание Autoblog.

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  • Ранее в этом году предста­вители марки Genesis уже говорили, что расшире­ние семей­ства G70 возможно. Тестовый прототип полностью закамуфли­рован, однако видно, что на авто­мобиль уже установ­лены двухъ­ярусные рестай­линговые фары. Как будет выглядеть обнов­лённый седан G70, мы уже показали.

  • Когда состоится официальная премьера универсала Genesis G70, пока неизвестно. Так же неизвестно, на каких рынках будет представ­лена модель. Одно­имённый седан сейчас пред­лага­ется в России по цене от 2 249 000 рублей.

Почему у нас не в почёте универсалы?

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