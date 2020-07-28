Genesis G70 станет универсалом

Ранее в этом году предста­вители марки Genesis уже говорили, что расшире­ние семей­ства G70 возможно. Тестовый прототип полностью закамуфли­рован, однако видно, что на авто­мобиль уже установ­лены двухъ­ярусные рестай­линговые фары. Как будет выглядеть обнов­лённый седан G70, мы уже показали.