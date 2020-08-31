Обновлённый седан Genesis G70 не получит новых моторов

Возглавит моторную гамму седана 3,3-литровый турбиро­ванный V6, который аналогичен применя­емому на Kia Stinger. Как и на обновлённой пятидверке Kia, двигатель Genesis G70 будет сопро­вождаться регулируемой выхлопной системой, добавляющей 3 лоша­диные силы к отдаче, которая в итоге составит 373 л.с.

Сохранится у модели и дизельный мотор объёмом 2,2 литра. Отказ от исключения дизеля из моторной гаммы связан с намерением Genesis вскоре вывести на рынок Европы G70 в кузове универсал: такой новинке, по мнению производителя, больше подходит именно мотор на «тяжёлом топливе».

Ранее сообщалось, что после рестайлинга G70 может позаим­ствовать двигатели у старшей модели G80. Это новый четырёх­цилиндровый турбомотор объёмом 2,5 литра и V6 на 3,5 литра, развивающие 304 и 380 л.с. соответ­ственно. Нового шести­цилиндрового мотора седану не досталось, но у Genesis всё ещё остаётся возможность заменить нынешний двух­литровый агрегат на более крупный.