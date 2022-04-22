У Changan появился крошечный электрокар с батареей на 300 километров

Пикапы Lada Largus от «Промтеха» обновились

Новости

Кирилл Малышев

Нижегородская фирма «Промтех» провела лёгкую модернизацию модели Prima, сообщает «Авторевю». Это грузовые версии на базе вазовских универсалов, для которых заявлена грузоподъёмность до тонны.

Читайте нас в Дзене!
1/5
  • Характерной особенностью машин являются пневмобаллоны в задней подвеске. Менять с их помощью дорожный просвет нельзя. Они установлены для обеспечения одинаковых характеристик подвески на пустой и гружёной машине. Для этого в них необходимо корректировать давление.
  • Комплектаций стало две. В простых версиях в салон просто выведен шланг с клапаном, к которому нужно подключать свой компрессор. За доплату поставят стационарный компрессор с манометром и кнопкой включения. После нескольких вариантов решили помещать компрессор за водительское сиденье, а манометр с клавишей вывели на заднюю стенку кабины между креслами.
  • Для удобства водителя в задней перегородке сделали выемку. Она даёт дополнительные несколько сантиметров для настройки сиденья. Можно или отодвинуть его подальше целиком, или чуть больше наклонить назад спинку. Аккуратнее сделан лючок бензобака, о который, случалось, раньше царапали руки.
  • Последним новшеством стало появление в гамме Примы хлебного фургона. Он вмещает 81 лоток, доступ к которым открывается через три створки по правой стороне кузова. Заявленная грузоподъёмность достигает 800 килограммов.
  • Подорожание исходного Ларгуса сказалось и на продукции «Промтеха». Самый простой бортовой грузовичок теперь стоит от 1,8 миллиона рублей. Хлебный фургон предлагают как минимум за 2,15 миллиона. Все машины оснащаются 106-сильным двигателем.

В свете последних событий судьба Ларгуса в России стала неясной. Ведь по факту эта машина является французской, хотя и с очень высокой долей локализации. Поэтому «Промтех» готовит новую базу для своих моделей. Какую именно, пока неизвестно.

Видели такие версии Ларгуса?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение