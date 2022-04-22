Пикапы Lada Largus от «Промтеха» обновились

Комплектаций стало две. В простых версиях в салон просто выведен шланг с клапаном, к которому нужно подключать свой компрессор. За доплату поставят стационарный компрессор с манометром и кнопкой включения. После нескольких вариантов решили помещать компрессор за водительское сиденье, а манометр с клавишей вывели на заднюю стенку кабины между креслами.