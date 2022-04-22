Пикапы Lada Largus от «Промтеха» обновились

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Второе дыхание: первый тест обновлённого Lada Largus
У Changan появился крошечный электрокар с батареей на 300 километров
Кирилл Малышев
Нижегородская фирма «Промтех» провела лёгкую модернизацию модели Prima, сообщает «Авторевю». Это грузовые версии на базе вазовских универсалов, для которых заявлена грузоподъёмность до тонны.
В свете последних событий судьба Ларгуса в России стала неясной. Ведь по факту эта машина является французской, хотя и с очень высокой долей локализации. Поэтому «Промтех» готовит новую базу для своих моделей. Какую именно, пока неизвестно.