Посмотрите на Chevrolet времён Второй мировой, ставший 1283-сильным дрэг-траком

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Кирилл Малышев
В США переделали в болид для дрэга грузовик Chevrolet 1945 года. Его владелец намерен ещё слегка улучшить машину, чтобы она вошла в элитный клуб проезжающих четверть мили (402 метра) менее чем за восемь секунд, пишет The Drive.
Весной YouTube-блогеры опубликовали видео необычного дрэга — возможно, самого медленного в истории. Соревновались пожарный и военный грузовики, а также тяжёлый пикап с прицепом. Они оказались настолько неспешными, что в итоге в соперники им выставили бегуна.