Кроссоверы Chevrolet в России стали доступнее: вышел Trailblazer за 2 миллиона рублей

Посмотрите на Chevrolet времён Второй мировой, ставший 1283-сильным дрэг-траком

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Кирилл Малышев

В США переделали в болид для дрэга грузовик Chevrolet 1945 года. Его владелец намерен ещё слегка улучшить машину, чтобы она вошла в элитный клуб проезжающих четверть мили (402 метра) менее чем за восемь секунд, пишет The Drive.

  • В моторном отсеке автомобиля — 5,9-литровый дизель Cummins, доработанный компанией Industrial Injection из Юты. С помощью турбин Garrett и BorgWarner он выдаёт на диностенде 1283 лошадиные силы. Это без использования впрыска закиси азота, которая на машине тоже установлена. Силовая установка настолько огромна, что накрыть капотом её не получилось, и его попросту убрали.
  • Задняя часть болида полностью оригинальная. Грузы этому Chevrolet больше возить не придётся, поэтому тут появились огромной ширины слики. Но и их возможностей не хватает, чтобы эффективно реализовать сумасшедшую тягу двигателя.
  • Пока лучший результат этого монстра — 8,9 секунды на четверти мили. Однако заезд прошёл небезупречно, и владелец Роберт Барри рассчитывает улучшить время. Его мечта уложиться в восемь секунд, что сделает Chevrolet самым быстрым грузовиком в мире.

Весной YouTube-блогеры опубликовали видео необычного дрэга — возможно, самого медленного в истории. Соревно­вались пожарный и военный грузовики, а также тяжёлый пикап с прицепом. Они оказались настолько неспешными, что в итоге в соперники им выставили бегуна.

Посмотрели бы на его заезд живьём?

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