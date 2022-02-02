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Грузовики TuSimple проехали 885 километров по общественным дорогам Аризоны без водителей

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Герман Князев

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Американский производитель автономных грузовиков TuSimple отчитался об успешных испытаниях своих машин на дорогах общего пользования Аризоны, сообщает Reuters. Они проехали 885 километров без помощи водителей.

  • Компания успешно завершила семь полностью автономных рейсов. Во время их выполнения не было даже удалённых операторов управления.
  • TuSimple одной из первых отказалась от водителей безопасности в беспилотниках. С конца декабря её грузовики ездят на 130-километровом маршруте от Финикса до Тусона в штате Аризона.
  • Первым клиентом TuSimple в Аризоне станет желедорожная компания Union Pacific.
  • В отличие от своих конкурентов, компания использует большегрузные тягачи. В создании грузовиков TuSimple сотрудничает с Traton и Navistar.
  • К 2023 году компания планирует начать работать в Техасе.
  • В мае компания отчиталась об успешных испытаниях грузовиков в Оклахоме. Беспилотный грузовик смог проехать за 14 часов маршрут, на который у живого водителя уходили сутки.

Ранее стало известно, что российские беспилотные КамАЗы будут стоить вдвое дороже обычных. Магистральные тягачи для пилотного проекта для маршрута Москва-Петербург обойдутся по 14,5 миллиона рублей. Также они проигрывают своим аналогам в грузоподъёмности и пока не способны обеспечить полную автономность работы. Водитель не сможет убирать руки с руля и будет вынужден постоянно следить за дорожной обстановкой. Первые четыре грузовика должны выйти на трассу в 2022 году.

Испугались бы фуры без водителя?

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