Грузовики TuSimple проехали 885 километров по общественным дорогам Аризоны без водителей

Американский производитель автономных грузовиков TuSimple отчитался об успешных испытаниях своих машин на дорогах общего пользования Аризоны, сообщает Reuters. Они проехали 885 километров без помощи водителей.
- Компания успешно завершила семь полностью автономных рейсов. Во время их выполнения не было даже удалённых операторов управления.
- TuSimple одной из первых отказалась от водителей безопасности в беспилотниках. С конца декабря её грузовики ездят на 130-километровом маршруте от Финикса до Тусона в штате Аризона.
- Первым клиентом TuSimple в Аризоне станет желедорожная компания Union Pacific.
- В отличие от своих конкурентов, компания использует большегрузные тягачи. В создании грузовиков TuSimple сотрудничает с Traton и Navistar.
- К 2023 году компания планирует начать работать в Техасе.
- В мае компания отчиталась об успешных испытаниях грузовиков в Оклахоме. Беспилотный грузовик смог проехать за 14 часов маршрут, на который у живого водителя уходили сутки.
Ранее стало известно, что российские беспилотные КамАЗы будут стоить вдвое дороже обычных. Магистральные тягачи для пилотного проекта для маршрута Москва-Петербург обойдутся по 14,5 миллиона рублей. Также они проигрывают своим аналогам в грузоподъёмности и пока не способны обеспечить полную автономность работы. Водитель не сможет убирать руки с руля и будет вынужден постоянно следить за дорожной обстановкой. Первые четыре грузовика должны выйти на трассу в 2022 году.