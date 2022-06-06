Грузовик Mercedes-Benz Axor превратили в беспилотник для уборки сахарного тростника
Дмитрий Елизаров
Компания Mercedes-Benz Trucks рассказала о трансформациях, которые переживает грузовик Azor в Бразилии в процессе подготовки к работам на тростниковых полях. Грузовикам не только модифицируют шасси, но и наделяют продвинутой системой автоматизированного управления — в процессе уборки сахарного тростника автомобиль может двигаться самостоятельно. К концу года на полях Бразилии будут работать до 580 таких машин.
- Бортовая электроника управляет движением грузовика, опираясь на заранее простроенный с помощью навигационной системы маршрут. Положение Axor контролируется за счёт круиз-контроля и GPS-позиционирования. Водитель во время движения находится в кабине, но может не держать руки на рулевом колесе.
- Систему автономного управления Axor получил ради более точной синхронизации его движения с уборочным комбайном. Перемещается такая спарка со скоростью около 6 км/ч.
- Утверждается, что автономный грузовик способен работать более эффективно, чем управляемый человеком: электроника обеспечивает более высокую среднюю скорость движения синхронизированных грузовика и комбайна. За счёт этого они могут убрать вдвое больше тростника. Повышение производительности в свою очередь приводит к снижению операционных расходов.
Грузовики для бразильских фермеров Mercedes-Benz строит в партнёрстве с местной компанией Grunner. Помимо электронных систем такие Axor снабжают дополнительной передней осью и расширенной колеёй. Для асфальтовых трасс концерн готовит беспилотные решения на базе американского Freightliner Cascadia: их разрабатывают вместе с компанией Waimo. Концерн планирует уже в нынешнем году вывести на североамериканский рынок электрическую модификацию такого тягача.