Грузовик Mercedes-Benz Axor превратили в беспилотник для уборки сахарного тростника

Компания Mercedes-Benz Trucks рассказала о трансформациях, которые переживает грузовик Azor в Бразилии в процессе подготовки к работам на тростниковых полях. Грузовикам не только модифицируют шасси, но и наделяют продвинутой системой автоматизированного управления — в процессе уборки сахарного тростника автомобиль может двигаться самостоятельно. К концу года на полях Бразилии будут работать до 580 таких машин.