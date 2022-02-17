Грузовичок Daihatsu Hijet превратили в автодом с интерьером из японского кипариса

Спать предлагается на полу, его размеры 183 на 123 сантиметра. Это почти как полноразмерный спальный матрас. Аккумулятор на 100 А

·ч обеспечивает энергией жилой отсек. Есть розетка на 220 В, USB-порты и нагреватель.