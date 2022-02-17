Грузовичок Daihatsu Hijet превратили в автодом с интерьером из японского кипариса

- Квокка — это небольшое сумчатое травоядное, обитающее в Австралии. Вероятно,
его имя выбрали для кемпера по схожести размеров и милой внешности. Автодом на
базе крошечного грузовика Hijet гарантированно один из самых маленьких в мире.
- Хотя название
австралийское, интерьер отделан японским кипарисом (хиноки). Создатель машины
Мисима Дайхатсу покрыл им всё внутреннее пространство. Из него же изготовлены
стол и четыре ящика. Их можно использовать внутри кемпера или вытащить наружу
для пикника.
- Спать предлагается на полу, его размеры 183 на 123 сантиметра. Это почти как
полноразмерный спальный матрас. Аккумулятор на 100 А·ч
обеспечивает энергией жилой отсек. Есть розетка на 220 В, USB-порты и
нагреватель.
- Холодильник и микроволновая печь замаскированы всё теми же
деревянными панелями. Дополнительно можно заказать солнечные панели на крышу,
увеличенный аккумулятор, термоизоляцию кузова и другие опции.
- Стоимость Daihatsu Hijet Quokka начинается
с 2,6 миллиона иен (1,7 миллиона рублей) за машину с 5-ступенчатой механикой и
моноприводом.
Крошечный кемпер
недавно построила и сама фирма Daihatsu. Машину показали на Токийском автосалоне. У неё яркая
окраска, внедорожный обвес и шины, дополнительный свет и палатка для сна на
крыше.