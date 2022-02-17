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Грузовичок Daihatsu Hijet превратили в автодом с интерьером из японского кипариса

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Кирилл Малышев

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Daihatsu Hijet стал основой для автодома под названием Quokka. Его фишки — полностью деревянная внутренняя отделка и скрытое оборудование, пишет Motor1.

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  • Квокка это небольшое сумчатое травоядное, обитающее в Австралии. Вероятно, его имя выбрали для кемпера по схожести размеров и милой внешности. Автодом на базе крошечного грузовика Hijet гарантированно один из самых маленьких в мире.
  • Хотя название австралийское, интерьер отделан японским кипарисом (хиноки). Создатель машины Мисима Дайхатсу покрыл им всё внутреннее пространство. Из него же изготовлены стол и четыре ящика. Их можно использовать внутри кемпера или вытащить наружу для пикника.
  • Спать предлагается на полу, его размеры 183 на 123 сантиметра. Это почти как полноразмерный спальный матрас. Аккумулятор на 100 А·ч обеспечивает энергией жилой отсек. Есть розетка на 220 В, USB-порты и нагреватель.
  • Холодильник и микроволновая печь замаскированы всё теми же деревянными панелями. Дополнительно можно заказать солнечные панели на крышу, увеличенный аккумулятор, термоизоляцию кузова и другие опции.
  • Стоимость Daihatsu Hijet Quokka начинается с 2,6 миллиона иен (1,7 миллиона рублей) за машину с 5-ступенчатой механикой и моноприводом.

Крошечный кемпер недавно построила и сама фирма Daihatsu. Машину показали на Токийском автосалоне. У неё яркая окраска, внедорожный обвес и шины, дополнительный свет и палатка для сна на крыше.

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