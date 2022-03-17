Группа ГАЗ предупредила о возможном сокращении производства

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Заводы группы ГАЗ могут перейти на четырёхдневную рабочую неделю сразу на полгода — на период с 19 мая по 18 ноября. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы компании. Сотрудников заводов о таких перспективах уже уведомили, но окончательное решение ещё не принято.
Ранее стало известно, что другой российский производитель коммерческой техники КамАЗ может сократить выпуск машин на 40% — об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Однако позже на предприятии назвали этот прогноз «самым негативным сценарием развития событий» и заявили, что не видят к этому предпосылок.