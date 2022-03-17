Группа ГАЗ предупредила о возможном сокращении производства

Заводы группы ГАЗ могут перейти на четырёхдневную рабочую неделю сразу на полгода — на период с 19 мая по 18 ноября. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы компании. Сотрудников заводов о таких перспективах уже уведомили, но окончательное решение ещё не принято.