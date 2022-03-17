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Группа ГАЗ предупредила о возможном сокращении производства

Новости

Дмитрий Елизаров

Заводы группы ГАЗ могут перейти на четырёхдневную рабочую неделю сразу на полгода — на период с 19 мая по 18 ноября. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы компании. Сотрудников заводов о таких перспективах уже уведомили, но окончательное решение ещё не принято.

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  • Компания связывает сокращение занятости рабочих с возможным падением объёмов производства, которое, в свою очередь, станет следствием недопоставок комплектующих и сбоев в логистических цепочках.
  • Появление приказа по предприятию именно сейчас связано с необходимостью уведомления сотрудников о возможном вводе сокращённого режима работы за два месяца. Окончательное решение компания обещает принять позднее с учётом развития ситуации. Группа ГАЗ уже сформировала антикризисный штаб, отслеживающий изменения и вводящий оперативные меры реагирования.
  • Как именно в случае изменения режима работы снизятся объёмы производства заводов, пока не уточняется. Основная сфера деятельности группы компаний — производство лёгких коммерческих автомобилей, автобусов и компонентов, включая силовые агрегаты.

Ранее стало известно, что другой российский производитель коммерческой техники КамАЗ может сократить выпуск машин на 40% — об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Однако позже на предприятии назвали этот прогноз «самым негативным сценарием развития событий» и заявили, что не видят к этому предпосылок.

Давно последний раз ездили на ГАЗели?

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