Toyota GR Supra без крыши рассекречена

Прототип под названием Toyota GR Supra Sport Top посвящён всем прошлым Супрам в кузове тарга и построен на базе купе в исполнении Heritage Edition. Купе срезали крышу, заменив её верхнюю часть двумя съёмными панелями. Сами панели после того, как была разработана их конфигурация, напечатали на 3D-принтере.

Утверждается, что силуэт Супры с установленными на место панелями крыши ничем не отличается от очертаний обычного спорткара.

Изменениями крыши работа над прототипом не ограничилась. Кузов спорткара снабдили дополнительными усилителями в днище и в задней части. Кроме того, GR Supra Sport Top отличается от прочих спорткаров новым диффузором, альтернативной выхлопной системой и антикрылом в стиле Toyota Supra MkIV.