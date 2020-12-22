Toyota GR Supra без крыши рассекречена
Дмитрий Елизаров
Компания Toyota продемонстрировала итоги проекта, стартовавшего ещё в начале ноября: ради участия в виртуальном аналоге тюнинг-шоу SEMA инженеры американского подразделения Toyota превратили купе GR Supra в таргу. О серийном производстве спорткара с таким кузовом речи пока нет.
Прототип под названием Toyota GR Supra Sport Top посвящён всем прошлым Супрам в кузове тарга и построен на базе купе в исполнении Heritage Edition. Купе срезали крышу, заменив её верхнюю часть двумя съёмными панелями. Сами панели после того, как была разработана их конфигурация, напечатали на 3D-принтере.
Утверждается, что силуэт Супры с установленными на место панелями крыши ничем не отличается от очертаний обычного спорткара.
Изменениями крыши работа над прототипом не ограничилась. Кузов спорткара снабдили дополнительными усилителями в днище и в задней части. Кроме того, GR Supra Sport Top отличается от прочих спорткаров новым диффузором, альтернативной выхлопной системой и антикрылом в стиле Toyota Supra MkIV.
Как предполагает издание Motor1, отсутствие желания Toyota выводить на рынок версию Супры с открытым верхом связано с необходимостью соблюдать договорённости с BMW. Технический близнец Супры из Баварии — BMW Z4 — выпускается как раз в версии со складным мягким верхом.