Компания Toyota показала в Ле-Мане прототип гиперкара GR Super Sport
Михаил Кондратьев
Перед началом суточного марафона 2020 года в
Прежде прототип был показан в действии только на японской трассе Фудзи в рамках закрытого мероприятия марки. Внешне он почти в точности повторяет концепт GR Super Sport, представленный в 2018 году.
В Ле-Манекупе прошло демонстрационный круг и поучаствовало в церемонии передачи кубка победителя.
Согласно правилам нового гоночного класса, компании-участники должны будут выпустить минимум 20 экземпляров дорожного варианта машины с момента первой гонки. При этом мощность гоночных автомобилей ограничена 680 силами, из которых до 272 л.с. может выдавать электромотор на передние колёса, а минимальная масса должна составлять 1030 килограммов.
Концепт GR Super Sport разработки спортивного подразделения Gazoo Racing был оснащён 986-сильной гибридной установкой с 2,4-литровым битурбо V6. Сохранит ли товарная модель такие характеристики — неизвестно.
Ранее в 2020 году Toyota подала в ведомство США по патентам заявку на регистрацию машины, сильно напоминающей GR Super Sport. Прогнозируемая стоимость лимитированного гиперкара превышает миллион долларов.