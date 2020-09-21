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Компания Toyota показала в Ле-Мане прототип гиперкара GR Super Sport

Новости

Михаил Кондратьев

Перед началом суточного марафона 2020 года в Ле-Мане компания Toyota провела публичный дебют прототипа GR Super Sport — гиперкара, который готовится одно­временно в гоночной и дорожной версиях. Купе примет участие в новом классе гонок FIA для гибридных машин и выйдет ограни­ченным тиражом в гражданском варианте.

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  • Прежде прототип был показан в действии только на японской трассе Фудзи в рамках закрытого меро­приятия марки. Внешне он почти в точности повторяет концепт GR Super Sport, представ­ленный в 2018 году. В Ле-Мане купе прошло демонстраци­онный круг и поучаство­вало в церемонии передачи кубка победителя.

  • Согласно правилам нового гоночного класса, компании-участники должны будут выпустить минимум 20 экзем­пляров дорожного варианта машины с момента первой гонки. При этом мощность гоночных автомобилей ограничена 680 силами, из которых до 272 л.с. может выдавать электро­мотор на передние колёса, а минимальная масса должна составлять 1030 кило­граммов.

  • Концепт GR Super Sport разработки спортивного подраз­деления Gazoo Racing был оснащён 986-сильной гибридной установкой с 2,4-литровым битурбо V6. Сохранит ли товарная модель такие характери­стики — неизвестно.

  • Ранее в 2020 году Toyota подала в ведомство США по патентам заявку на реги­страцию машины, сильно напоминающей GR Super Sport. Прогнози­руемая стоимость лимити­рованного гиперкара превышает миллион долларов.

Гиперкар от «Тойоты» будет крут?

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