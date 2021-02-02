Пластик и замша: стартовали российские продажи «спортивных» Toyota Corolla и C-HR
Дмитрий Елизаров
На официальном сайте компании Toyota опубликована стоимость новых версий GR Sport, которыми обзавелись седан Corolla и компактный кроссовер
Toyota Corolla GR Sport оценена в
1 761 000рублей (это одна из средних комплектаций) и оснащается штатным для модели 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. в паре с вариатором. Отличиями версии стали, к примеру, зачернённый декор кузова, новые колёсные диски на 17 дюймов и спойлер на крышке багажника в цвет кузова. За 19 тысяч рублей можно заказать эксклюзивное для версии двухцветное исполнение — белый перламутр либо пепельно-серый металлик с чёрной крышей.
В интерьере новинки появились новые передние кресла с развитой боковой поддержкой, отделанные кожей и тканью, обтянутый перфорированной кожей руль и красная прострочка. Кроме того, пороги украсят алюминиевыми накладками с символикой серии.
Кроссовер C-HR получил аналогичные доработки, за исключением того, что в отделке его передних кресел применяется искусственная замша. Исполнение GR Sport при цене в
2 147 000рублей также стало для вседорожника средним вариантом: оснащается такой кроссовер 148-сильным атмосферным двигателем объёмом 2,0 литра в паре с вариатором, привод — передний.
Ранее Toyota запустила в России услугу Connected Services — в неё входит, в частности, приложение для мобильного телефона, позволяющее удалённо получать сведения об автомобиле и контролировать его местоположение.