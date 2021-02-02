Пластик и замша: стартовали российские продажи «спортивных» Toyota Corolla и C-HR

Toyota Corolla GR Sport оценена в 1 761 000 рублей (это одна из средних комплектаций) и оснащается штатным для модели 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. в паре с вариатором. Отличиями версии стали, к примеру, зачернённый декор кузова, новые колёсные диски на 17 дюймов и спойлер на крышке багажника в цвет кузова. За 19 тысяч рублей можно заказать эксклю­зивное для версии двухцветное исполнение — белый перламутр либо пепельно-серый металлик с чёрной крышей.