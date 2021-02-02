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Пластик и замша: стартовали российские продажи «спортивных» Toyota Corolla и C-HR

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Дмитрий Елизаров

На официальном сайте компании Toyota опубликована стоимость новых версий GR Sport, которыми обзавелись седан Corolla и компактный кроссовер C-HR. Они оказались не самыми дорогими, но спортивный антураж новинок обусловлен лишь новым декором кузова и интерьера.

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  • Toyota Corolla GR Sport оценена в 1 761 000 рублей (это одна из средних комплектаций) и оснащается штатным для модели 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. в паре с вариатором. Отличиями версии стали, к примеру, зачернённый декор кузова, новые колёсные диски на 17 дюймов и спойлер на крышке багажника в цвет кузова. За 19 тысяч рублей можно заказать эксклю­зивное для версии двухцветное исполнение — белый перламутр либо пепельно-серый металлик с чёрной крышей.

  • В интерьере новинки появились новые передние кресла с развитой боковой поддержкой, отделанные кожей и тканью, обтянутый перфори­рованной кожей руль и красная прострочка. Кроме того, пороги украсят алюмини­евыми накладками с символикой серии.

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  • Кроссовер C-HR получил аналогичные доработки, за исключе­нием того, что в отделке его передних кресел применяется искус­ственная замша. Исполнение GR Sport при цене в 2 147 000 рублей также стало для вседорож­ника средним вариантом: оснащается такой кроссовер 148-сильным атмосферным двигателем объёмом 2,0 литра в паре с вариатором, привод — передний.

  • Ранее Toyota запустила в России услугу Connected Services — в неё входит, в частности, прило­жение для мобильного телефона, позволяющее удалённо получать сведения об автомобиле и контролировать его место­положение.

Как считаете, вот такой «спорт» — полезное явление?

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