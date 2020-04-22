Знаменитые фотографии с раллийными машинами «Группы Б» воссоздали с помощью Lego
Николай Андреев
Фотограф Доминик Фрейзер — штатный фотограф британского журнала Evo — в свободное время занимается реконструкцией фотоснимков эпохи ралли «Группы Б». Для этого он использует конструктор Lego.
Самым любимым раллийным автомобилем фотографа является Audi Sport Quattro S1 1985 года. С помощью масштабной модели он воссоздаёт самые знаменитые кадры, и на это уходит куча времени. Из деталек Фрейзер собирает горы, здания, ремонтные зоны и толпы зрителей. Для имитации летящей грязи использует землю вокруг дома, а вместо снега берёт муку.
«Группа Б» считалась топовым классом чемпионата мира по ралли с 1982 по 1986 год. Она отличалась минимумом жёстких требований к гоночным автомобилям (они развивали больше 600 л.с.) и быстро стала популярной. Несмотря на зрительский успех, группу запретили после нескольких крупных аварий, в которых гибли люди.