Знаменитые фотографии с раллийными машинами «Группы Б» воссоздали с помощью Lego

«Группа Б» считалась топовым классом чемпионата мира по ралли с 1982 по 1986 год. Она отличалась минимумом жёстких требований к гоночным автомобилям (они развивали больше 600 л.с.) и быстро стала популярной. Несмотря на зрительский успех, группу запретили после нескольких крупных аварий, в которых гибли люди.