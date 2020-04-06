Классический лимузин Mercedes-Benz с салоном от Maybach продают за 177 миллионов рублей
Николай Андреев
Компания Auto Leitner из Нидерландов выставила на продажу уникальный Mercedes-Benz 600 серии W100, выпущенный в 1975 году. За лимузин с элементами интерьера от Maybach 62
Созданием рестомода занималось заводское подразделение Mercedes-Benz Classic. Внешне автомобиль отличается от оригинальных экземпляров только современной окраской кузова и панорамной крышей от того же Maybach 62. Кресла с боксами-подлокотниками, выдвижной телевизор, холодильник с мини-баром и спидометр, установленный на потолке, также взяли у современного лимузина.
Под капотом автомобиля — стандартный 6,3-литровый бензиновый V8 мощностью 250 л.с. и четырёхступенчатая автоматическая коробка передач. Все агрегаты полностью отреставрированы.
Работа над Mercedes-Benz 600 началась в 2007 году. Рестомод был готов спустя семь лет. На реставрацию потратили 3 000 000 евро (247,8 миллиона рублей). С тех пор автомобиль проехал только 1122 километра.