Классический лимузин Mercedes-Benz с салоном от Maybach продают за 177 миллионов рублей

Созданием рестомода занималось заводское подразде­ление Mercedes-Benz Classic. Внешне автомобиль отличается от ориги­нальных экзем­пляров только современной окраской кузова и панорам­ной крышей от того же Maybach 62. Кресла с боксами-подлокот­никами, выдвижной теле­визор, холо­диль­ник с мини-баром и спидометр, установ­ленный на потолке, также взяли у современного лимузина.

Под капотом автомобиля — стандартный 6,3-литровый бензиновый V8 мощностью 250 л.с. и четырёх­ступен­чатая автомати­ческая коробка передач. Все агрегаты полностью отреставри­рованы.