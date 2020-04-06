Mazda поможет создать топливо из водорослей

Классический лимузин Mercedes-Benz с салоном от Maybach продают за 177 миллионов рублей

Новости

Николай Андреев

Компания Auto Leitner из Нидерландов выставила на продажу уникальный Mercedes-Benz 600 серии W100, выпущенный в 1975 году. За лимузин с элементами интерьера от Maybach 62 2000-х годов просят 2 150 000 евро (177,4 миллиона рублей).

1/14

  • Созданием рестомода занималось заводское подразде­ление Mercedes-Benz Classic. Внешне автомобиль отличается от ориги­нальных экзем­пляров только современной окраской кузова и панорам­ной крышей от того же Maybach 62. Кресла с боксами-подлокот­никами, выдвижной теле­визор, холо­диль­ник с мини-баром и спидометр, установ­ленный на потолке, также взяли у современного лимузина.

  • Под капотом автомобиля — стандартный 6,3-литровый бензиновый V8 мощностью 250 л.с. и четырёх­ступен­чатая автомати­ческая коробка передач. Все агрегаты полностью отреставри­рованы.

  • Работа над Mercedes-Benz 600 началась в 2007 году. Рестомод был готов спустя семь лет. На реставрацию потратили 3 000 000 евро (247,8 миллиона рублей). С тех пор авто­мобиль проехал только 1122 километра.

Современный салон в классическом автомобиле — это...

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение