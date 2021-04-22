Буржуазия: самые дорогие автомобили, которые выпускают в России

В 2017 году в подмосковном индустриальном парке Есипово был заложен первый камень будущего завода Mercedes-Benz Manufacturing Rus. А уже в начале 2019 года на предприятии стартовала сборка первых автомобилей. Сейчас завод выпускает четыре модели, и большей их части нашлось место в нашем рейтинге!

Одной из них является кроссовер Mercedes-Benz GLC. Модель немолодая (её показали аж в 2015 году), но по-прежнему популярная. На российском рынке её можно купить как с бензиновым мотором, так и с дизелем. Мощность: от 194 до 258 лошадиных сил.