Буржуазия: самые дорогие автомобили, которые выпускают в России
Алексей Олефиренко
Распространённый стереотип — в России производят либо дешёвые, либо утилитарные, либо коммерческие автомобили. На самом деле это утверждение не имеет вообще ничего общего с действительностью, а в РФ производят машины самых разных классов. Мы выбрали самые дорогие из них, и в качестве отправной точки взяли стоимость базовых комплектаций.
10-е место. Mercedes-Benz GLC, от 3 270 000 рублей
В 2017 году в подмосковном индустриальном парке Есипово был заложен первый камень будущего завода Mercedes-Benz Manufacturing Rus. А уже в начале 2019 года на предприятии стартовала сборка первых автомобилей. Сейчас завод выпускает четыре модели, и большей их части нашлось место в нашем рейтинге!
Одной из них является кроссовер Mercedes-Benz GLC. Модель немолодая (её показали аж в 2015 году), но по-прежнему популярная. На российском рынке её можно купить как с бензиновым мотором, так и с дизелем. Мощность: от 194 до 258 лошадиных сил.
В апреле 2021 года стать владельцем нового GLC можно минимум за
9-е место. Kia Mohave, от 3 549 900 рублей
Пожалуй, единственное российское предприятие, которому мог бы позавидовать подмосковный завод Mercedes-Benz, — это калининградский «Автотор». Потому что там дорогих автомобилей производят ещё больше! Например, большой внедорожник Kia Mohave нового поколения.
С Mohave нам в некоторой степени повезло: помимо России, этот семиместный рамник продаётся только в Южной Корее. Как и полагается флагману, он щедро укомплектован. Есть и полный привод с системой выбора режимов движения, и адаптивный круиз-контроль, и классные материалы отделки… Жаль, что двигатель всего один — трёхлитровый «дизель» мощностью 249 лошадиных сил.
В базовой комплектации Luxe новый Kia Mohave стоит
8-е место. Genesis GV80, от 4 350 000 рублей
Ещё один «калининградец» — кроссовер GV80 премиум-бренда Genesis, который встал на конвейер предприятия в конце 2020 года.
Корейский исполин (длина GV80 составляет без малого пять метров) на российском рынке представлен с тремя моторами — бензиновой «четвёркой» рабочим объёмом 2,5 литра и мощностью 249 лошадиных сил, бензиновым 3.5 V6, который развивает 379 л.с. и 530 Н·м, а также трёхлитровым турбодизелем (249 л.с. и 588 Н·м). Тип привода и коробка передач безальтернативны — полный и восьмиступенчатый «автомат».
Базовый вариант GV80 с четырёхцилиндровым мотором в комплектации Prestige обойдётся в
7-е место. Mercedes-Benz GLE, от 5 360 000 рублей
А вот и снова «немцы»! Как и другие Мерседесы, актуальный GLE с начала этого года подорожал: примерно на четверть миллиона рублей. Но даже если бы подорожания не было, конкурент Х5 и GV80 всё равно попал бы в этот список. И даже сохранил бы своё седьмое место.
Хотя автомобили Mercedes-Benz, как правило, стоят чуть дороже прямых конкурентов, главный соперник GLE — X5 — обойдётся подороже. По крайней мере, «в базе». Однако верхнюю ценовую планку модели нащупать трудно. Ведь помимо выпускаемых в Подмосковье версий, существуют и «горячие» AMG-варианты импортной сборки, цены на которые легко пробивают отметку в 10 миллионов рублей.
Все GLE нынешнего поколения оснащаются системой полного привода 4Matic и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Странно было бы увидеть в такой машине «механику», не так ли?
6-е место. BMW X5, от 5 400 000 рублей
Возвращаемся в Калининград. Потому что автомобили BMW прописались на «Автоторе» очень давно. Ещё в 1999 году здесь собрали первую «пятёрку» в кузове Е39. С тех пор завод является бессменным поставщиком актуальных моделей BMW на российский рынок. Но скоро ситуация, к сожалению, может измениться.
Если до недавнего времени «Автотор» выпускал чуть ли не все востребованные рынком модели BMW, то к марту 2021 года ассортимент сократился до трёх: отныне и «пятёрки», и «семёрки», и кроссоверы Х4 будут возить из-за границы. А производство последней 3 серии «Автотор» даже не начинал.
Самый бюджетный «бумер», выпускающийся на заводе сегодня, — кроссовер Х5. В базовой версии 25d Business он оснащается четырёхцилиндровым двухлитровым мотором, который развивает 231 лошадиную силу и стоит 5,4 миллиона рублей.
5-е место. BMW X6, от 6 350 000 рублей
Вторая из трёх моделей BMW с российской пропиской — X6. Однако существует вероятность, что скоро и его будут возить к нам из Америки. Поговаривают, что уже в этом году «Автотор» может полностью прекратить сборку автомобилей BMW! Что, разумеется, не лучшим образом скажется на стоимости ещё и тех трёх моделей, которые он пока выпускает.
Согласно прайс-листам BMW, цены на Х6 в России начинаются от
Цены на бензиновые версии Х6 стартуют с
4-е место. Genesis G90, от 6 430 000 рублей
Огромный, суровый и солидный Genesis G90 лишь немного не дотянул до призовой «тумбы», расположившись на четвёртом месте. Но это никак не мешает лимузину быть одним из ярчайших автомобилей, которые производятся на территории Российской Федерации.
Корпоративное лицо со щитообразной радиаторной решёткой радиатора и «полосатой» оптикой G90 примерил в 2019 году. Тогда же, вместе с внешним декором, незначительно изменилась электроника и улучшилась шумоизоляция. На выбор предлагаются два атмосферника объёмом 3,8 и 5 литров, мощность которых составляет 309 и 413 лошадиных сил соответственно. Есть в гамме и 3,3-литровый турбированный V6 на 370 сил.
6,43 миллиона рублей — именно столько стоит седан с 309-сильным мотором в комплектации Premier. Флагманская машина в исполнении Royal и с пятилитровым мотором оценивается в 7 миллионов 710 тысяч!
3-е место. BMW X7, от 7 020 000 рублей
На третьей ступеньке пьедестала — самый дорогой автомобиль, производимый (пока ещё) в Калининграде. Речь о BMW X7, который вот уже третий год является флагманским кроссовером немецкой компании. Но не за горами премьера Х8, правда, его перспективы на «Автоторе» тоже туманны.
BMW Х7, как и большая часть современных автомобилей этой марки, построен на модульной «тележке» CLAR. То есть технически здоровяк близок Х5 и Х6. То же касается и силовых агрегатов: линейка моторов Х7 практически полностью повторяет гамму Х6. А это значит, что, как и Х6, самый доступный Х7 оснащается трёхлитровым турбодизелем. И стоит 7 миллионов 20 тысяч рублей.
Самой дорогой модификацией большого «икса» является М50i. В комплектации M Special она потянет на 11 210 000 рублей.
2-е место. Mercedes-Benz GLS, от 7 190 000 рублей
«Серебро» — у самой дорогой модели подмосковного завода Mercedes-Benz, цены на неё начинаются от
Когда GLS второго поколения только выходил на российский рынок, его минимальная цена составляла 6,9 миллиона рублей. И за два года модель слегка подорожала. С другой стороны, базовый GLS отлично упакован! Тут и мощный 2,9-литровый турбодизель на 330 лошадиных сил, и камеры кругового обзора, и электрорегулировки всего, что поддаётся регулировке.
Но даже GLS 600 Maybach не дотягивает по цене до самого дорогого автомобиля, который сейчас производится в России!
1-е место. Aurus Senat, от 18 000 000 рублей
Вот он — король отечественного премиума! Первый представительский седан в современной российской истории начал дорожать ещё на стадии проектирования и ходовых испытаний. Сначала разговор шёл о 2–3 миллионах рублей. Потом планку подняли до 8 миллионов… И вот когда выпуск Аурусов наконец-то начался, мы получили окончательную стоимость «базовой» версии — 18 миллионов рублей!
Правда, эту самую «базу» вряд ли кто-то увидит в ближайшее время. Пока завод компании Sollers в Елабуге выпускает пилотную партию «Сенатов» только в богатом исполнении. И такие машины стоят по 24 миллиона рублей за штуку.
Что касается длиннобазных лимузинов и бронированных машин, предназначенных для Гаража особого назначения, то их, в отличие от автомобилей для гражданских лиц, по-прежнему будут выпускать на мощностях НАМИ. И вот там «базовая комплектация», надо полагать, стоит ещё дороже.