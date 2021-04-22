Что купить за 1 500 000 рублей: выбираем полноприводный универсал

Буржуазия: самые дорогие автомобили, которые выпускают в России

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Алексей Олефиренко

Распространённый стереотип — в России производят либо дешёвые, либо утилитарные, либо коммерческие автомобили. На самом деле это утверждение не имеет вообще ничего общего с действительностью, а в РФ производят машины самых разных классов. Мы выбрали самые дорогие из них, и в качестве отправной точки взяли стоимость базовых комплектаций.

10-е место. Mercedes-Benz GLC, от 3 270 000 рублей

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В 2017 году в подмосковном индустриальном парке Есипово был заложен первый камень будущего завода Mercedes-Benz Manufacturing Rus. А уже в начале 2019 года на предприятии стартовала сборка первых автомобилей. Сейчас завод выпускает четыре модели, и большей их части нашлось место в нашем рейтинге!

Одной из них является кроссовер Mercedes-Benz GLC. Модель немолодая (её показали аж в 2015 году), но по-прежнему популярная. На российском рынке её можно купить как с бензиновым мотором, так и с дизелем. Мощность: от 194 до 258 лошадиных сил.

В апреле 2021 года стать владельцем нового GLC можно минимум за 3 270 000 рублей. За эту сумму покупатель получит машину с двухлитровым бензиновым мотором и в базовой комплектации. На вершине находится GLC 300 Sport Plus с двух­литровым бензиновым мотором мощностью 258 сил. Такой кроссовер стоит от 5 470 000 рублей без учёта опций.

9-е место. Kia Mohave, от 3 549 900 рублей

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Пожалуй, единственное российское предприятие, которому мог бы позавидо­вать под­московный завод Mercedes-Benz, — это калинин­градский «Автотор». Потому что там дорогих автомобилей производят ещё больше! Например, большой внедорожник Kia Mohave нового поколения.

С Mohave нам в некоторой степени повезло: помимо России, этот семиместный рамник продаётся только в Южной Корее. Как и полагается флагману, он щедро укомп­лектован. Есть и полный привод с системой выбора режимов движения, и адаптивный круиз-контроль, и классные материалы отделки… Жаль, что двигатель всего один — трёхлитровый «дизель» мощностью 249 лошадиных сил.

В базовой комплектации Luxe новый Kia Mohave стоит 3 549 900 рублей. В топовом исполнении Premium — 4 009 900. Но это всё равно самая дешёвая машина с «Автотора» в этом списке.

8-е место. Genesis GV80, от 4 350 000 рублей

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Ещё один «калининградец» — кроссовер GV80 премиум-бренда Genesis, который встал на конвейер предприятия в конце 2020 года.

Корейский исполин (длина GV80 составляет без малого пять метров) на российском рынке представлен с тремя моторами — бензиновой «четвёркой» рабочим объёмом 2,5 литра и мощностью 249 лошадиных сил, бензиновым 3.5 V6, который развивает 379 л.с. и 530 Н·м, а также трёхлитровым турбо­дизелем (249 л.с. и 588 Н·м). Тип привода и коробка передач безальтер­нативны — полный и восьми­ступенчатый «автомат».

Базовый вариант GV80 с четырёх­цилиндровым мотором в комплектации Prestige обойдётся в 4 350 000 рублей. Топовая версия Elite c 3,5-литровым бензиновым мотором будет стоить 6,7 миллиона рублей. А ещё в каждой из версий будет очень богатое оснащение. GV80 недешёвый, но лишь восьмое место в нашем списке как бы намекает на то, что цены — главный аргумент модели в споре с немцами-конкурентами.

7-е место. Mercedes-Benz GLE, от 5 360 000 рублей

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А вот и снова «немцы»! Как и другие Мерседесы, актуальный GLE с начала этого года подорожал: примерно на четверть миллиона рублей. Но даже если бы подорожания не было, конкурент Х5 и GV80 всё равно попал бы в этот список. И даже сохранил бы своё седьмое место.

Хотя автомобили Mercedes-Benz, как правило, стоят чуть дороже прямых конкурентов, главный соперник GLE — X5 — обойдётся подороже. По крайней мере, «в базе». Однако верхнюю ценовую планку модели нащупать трудно. Ведь помимо выпускаемых в Подмосковье версий, существуют и «горячие» AMG-варианты импортной сборки, цены на которые легко пробивают отметку в 10 миллионов рублей.

Все GLE нынешнего поколения оснащаются системой полного привода 4Matic и девяти­ступен­чатой автоматической коробкой передач. Странно было бы увидеть в такой машине «механику», не так ли?

6-е место. BMW X5, от 5 400 000 рублей

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Возвращаемся в Калининград. Потому что автомобили BMW прописались на «Автоторе» очень давно. Ещё в 1999 году здесь собрали первую «пятёрку» в кузове Е39. С тех пор завод является бессменным поставщиком актуальных моделей BMW на российский рынок. Но скоро ситуация, к сожалению, может измениться.

Если до недавнего времени «Автотор» выпускал чуть ли не все востребо­ванные рынком модели BMW, то к марту 2021 года ассортимент сократился до трёх: отныне и «пятёрки», и «семёрки», и кроссоверы Х4 будут возить из-за границы. А производство последней 3 серии «Автотор» даже не начинал.

Самый бюджетный «бумер», выпускающийся на заводе сегодня, — кроссовер Х5. В базовой версии 25d Business он оснащается четырёх­цилиндровым двух­литровым мотором, который развивает 231 лошадиную силу и стоит 5,4 миллиона рублей.

5-е место. BMW X6, от 6 350 000 рублей

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Вторая из трёх моделей BMW с российской пропиской — X6. Однако существует вероят­ность, что скоро и его будут возить к нам из Америки. Поговаривают, что уже в этом году «Автотор» может полностью прекратить сборку автомобилей BMW! Что, разумеется, не лучшим образом скажется на стоимости ещё и тех трёх моделей, которые он пока выпускает.

Согласно прайс-листам BMW, цены на Х6 в России начинаются от 6 350 000 рублей — столько стоит кроссовер с трёхлитровым дизельным двигателем в комп­лектации Base. Но даже со стандартным 249-сильным мотором X6 весьма бодр! Разгон до «сотни» — 6,8 секунды, а максимальная скорость — 226 километров в час.

Цены на бензиновые версии Х6 стартуют с 6 430 000 рублей. Столько же хотят за базовую версию следующей модели рейтинга. Её, как вы уже могли догадаться, тоже собирают в Калининграде.


4-е место. Genesis G90, от 6 430 000 рублей

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Огромный, суровый и солидный Genesis G90 лишь немного не дотянул до призовой «тумбы», располо­жившись на четвёртом месте. Но это никак не мешает лимузину быть одним из ярчайших авто­мобилей, которые производятся на территории Российской Федерации.

Корпоративное лицо со щитообразной радиаторной решёткой радиатора и «полосатой» оптикой G90 примерил в 2019 году. Тогда же, вместе с внешним декором, незначи­тельно изменилась электроника и улучшилась шумоизоляция. На выбор предлагаются два атмо­сферника объёмом 3,8 и 5 литров, мощность которых составляет 309 и 413 лошадиных сил соответ­ственно. Есть в гамме и 3,3-литровый турбиро­ванный V6 на 370 сил.

6,43 миллиона рублей — именно столько стоит седан с 309-сильным мотором в комплектации Premier. Флагманская машина в испол­нении Royal и с пятилитровым мотором оцени­вается в 7 миллионов 710 тысяч!

3-е место. BMW X7, от 7 020 000 рублей

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На третьей ступеньке пьедестала — самый дорогой автомобиль, производимый (пока ещё) в Калининграде. Речь о BMW X7, который вот уже третий год является флагманским кроссовером немецкой компании. Но не за горами премьера Х8, правда, его перспективы на «Автоторе» тоже туманны.

BMW Х7, как и большая часть современных авто­мобилей этой марки, построен на модульной «тележке» CLAR. То есть технически здоровяк близок Х5 и Х6. То же касается и силовых агрегатов: линейка моторов Х7 практически полностью повторяет гамму Х6. А это значит, что, как и Х6, самый доступный Х7 оснащается трёх­литровым турбо­дизелем. И стоит 7 миллионов 20 тысяч рублей.

Самой дорогой модификацией большого «икса» является М50i. В комп­лектации M Special она потянет на 11 210 000 рублей.

2-е место. Mercedes-Benz GLS, от 7 190 000 рублей

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«Серебро» — у самой дорогой модели подмосковного завода Mercedes-Benz, цены на неё начинаются от 7 190 000 рублей, а дальше уходят в стратосферу. Версия GLS 600 Maybach, например, стоит минимум 16 150 000 рублей! И это не учитывая кило­метровый список опций!

Когда GLS второго поколения только выходил на российский рынок, его минимальная цена составляла 6,9 миллиона рублей. И за два года модель слегка подорожала. С другой стороны, базовый GLS отлично упакован! Тут и мощный 2,9-литровый турбодизель на 330 лошадиных сил, и камеры кругового обзора, и электро­регулировки всего, что поддаётся регулировке.

Но даже GLS 600 Maybach не дотягивает по цене до самого дорогого автомобиля, который сейчас производится в России!

1-е место. Aurus Senat, от 18 000 000 рублей

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Вот он — король отечественного премиума! Первый представи­тельский седан в современной российской истории начал дорожать ещё на стадии проектиро­вания и ходовых испытаний. Сначала разговор шёл о 2–3 миллионах рублей. Потом планку подняли до 8 миллионов… И вот когда выпуск Аурусов наконец-то начался, мы получили окончатель­ную стоимость «базовой» версии — 18 миллионов рублей!

Правда, эту самую «базу» вряд ли кто-то увидит в ближайшее время. Пока завод компании Sollers в Елабуге выпускает пилотную партию «Сенатов» только в богатом исполнении. И такие машины стоят по 24 миллиона рублей за штуку. 

Что касается длиннобазных лимузинов и брониро­ванных машин, предназ­наченных для Гаража особого назна­чения, то их, в отличие от авто­мобилей для гражданских лиц, по-прежнему будут выпускать на мощностях НАМИ. И вот там «базовая комплектация», надо полагать, стоит ещё дороже.

Премиальный автомобиль российский сборки — это...

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