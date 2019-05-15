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«Альтернативный» Defender получит водородную версию

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Николай Андреев

Инженеры компании Ineos, принадлежащей фармацевтическому магнату и богатейшему человеку Великобритании Джиму Рэтклиффу, в ближайшее время начнут разработку водородной силовой установки для рамного внедорожника Projekt Grenadier, который задуман как идейный наследник классического Land Rover Defender.

Рендер Projekt Grenadier

  • Как сообщает Autocar, об этом стало известно из списка обладателей грантов на развитие экологически чистого транспорта. Его опубликовало правительство Великобритании. Компания Ineos на создание водородного внедорожника получила 249 тысяч фунтов стерлингов.

  • Автомобиль, который пока носит рабочее название Projekt Grenadier, помимо водородной версии получит бензиновые и дизельные двигатели BMW. Отличительные свойства внедорожника – рамная конструкция, неразрезные мосты, постоянный полный привод и алюминиевый кузов. Премьера намечена на 2020 год, а в 2021-м Grenadier должен поступить в продажу.

Зачем олдскульному наследнику Дефа водородная версия?

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