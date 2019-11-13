Названы претенденты на титул экологичного автомобиля 2020 года. Среди них нет электрокаров

В состав жюри вошли журналисты Green Car Journal, а также известный телеведущий Джей Лено, защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто – сын океанографа Жака-Ива Кусто и представители организаций, занимающихся развитием «зелёных» автомобилей. Победителей объявят 21 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.

В прошлом году «Зелёным автомобилем» стал гибридный седан Honda Insight, а лучшим кроссовером — гибрид Mitsubishi Outlander.