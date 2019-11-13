Названы претенденты на титул экологичного автомобиля 2020 года. Среди них нет электрокаров
Николай Андреев
Американское издание Green Car Journal объявило финалистов премии «Зелёный автомобиль 2020 года» и «Зелёный кроссовер 2020 года». В рамках премии выбираются лучшие экологически чистые новинки, но в этот раз в финал не попал ни один электромобиль.
Для главной премии жюри конкурса выбрало пять номинантов – Ford Escape (в других странах Kuga), Hyundai Sonata, Kia Soul, Mazda3 и Toyota Corolla. Они попали в финал благодаря наличию высокоэффективных двигателей внутреннего сгорания или гибридных установок. Вдобавок к этому у новой Sonata Hybrid есть солнечная панель на крыше, которая подзаряжает тяговую батарею и обеспечивает до 1300 «бесплатных» километров в год, если ежедневно шесть часов держать машину под открытым небом.
За звание «Самого зелёного кроссовера года» также поборются пять моделей. Среди них есть Honda CR-V и Toyota RAV4, также гибриды Ford Explorer, Subaru Crosstrek (XV в России) и Toyota Highlander.
В состав жюри вошли журналисты Green Car Journal, а также известный телеведущий Джей Лено, защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто – сын океанографа Жака-Ива Кусто и представители организаций, занимающихся развитием «зелёных» автомобилей. Победителей объявят 21 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.
В прошлом году «Зелёным автомобилем» стал гибридный седан Honda Insight, а лучшим кроссовером — гибрид Mitsubishi Outlander.