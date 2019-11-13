Седан Toyota Camry получил полный привод от RAV4

Названы претенденты на титул экологичного автомобиля 2020 года. Среди них нет электрокаров

Новости

Николай Андреев

Американское издание Green Car Journal объявило финалистов премии «Зелёный автомобиль 2020 года» и «Зелёный кроссовер 2020 года». В рамках премии выбираются лучшие экологически чистые новинки, но в этот раз в финал не попал ни один электромобиль.

Ford Escape
Hyundai Sonata
1/5
Ford Escape

  • Для главной премии жюри конкурса выбрало пять номинантов – Ford Escape (в других странах Kuga), Hyundai Sonata, Kia Soul, Mazda3 и Toyota Corolla. Они попали в финал благодаря наличию высокоэффективных двигателей внутреннего сгорания или гибридных установок. Вдобавок к этому у новой Sonata Hybrid есть солнечная панель на крыше, которая подза­ряжает тяговую батарею и обеспечивает до 1300 «бесплатных» километров в год, если ежедневно шесть часов держать машину под открытым небом.

Honda CR-V
Toyota RAV4
1/5
Honda CR-V

В состав жюри вошли журналисты Green Car Journal, а также известный телеведущий Джей Лено, защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто – сын океанографа Жака-Ива Кусто и представители организаций, занимающихся развитием «зелёных» автомобилей. Победителей объявят 21 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. 

В прошлом году «Зелёным автомобилем» стал гибридный седан Honda Insight, а лучшим кроссовером — гибрид Mitsubishi Outlander.

Кто должен стать победителем в главной номинации?

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