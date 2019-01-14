Номера электромобилей в России покрасят в зелёный
В России могут ввести регистрационные номера зелёного цвета – для электромобилей. Это поможет в популяризации электротранспорта и сделает машины на электротяге узнаваемыми в потоке, считают разработчики проекта. Иницативу уже поддержал НТИ «Автонет» (занимается развитием инновационных транспортных систем в России) – теперь её отправят на согласование в Минтранс и МВД, рассказал советник одного из руководителей рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин.
«Сейчас обсуждаются особые меры по популяризации нового транспорта, в частности развитие инфраструктуры города под нужды владельцев такого транспорта, некоторые послабления и льготы. Введение государственных зелёных номерных знаков — первый шаг в этой работе», — заявил Малкин в интервью РИА Новости.
По данным агентства «Автостат», за 11 месяцев прошлого года в России продано 122 электрокара (на 49% больше, чем за январь-ноябрь 2017 года). Всего же в мире насчитывается около трёх миллионов электромобилей, а к 2020 году их количество достигнет двадцати миллионов.
Цветные номера в России сейчас положены автомобилям МВД (синий цвет), военным (чёрный цвет), дипломатическому транспорту (красный), а также такси и общественному транспорту (жёлтый).
Владельцы электромобилей в Москве и области уже пользуются рядом льгот. Например, в Москве электрокары можно бесплатно парковать в зоне платной парковки, а в Московской области они не облагаются транспортным налогом.