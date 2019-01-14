Номера электромобилей в России покрасят в зелёный

В России могут ввести регистрационные номера зелёного цвета – для электромобилей. Это поможет в популяризации электротранспорта и сделает машины на электротяге узнаваемыми в потоке, считают разработчики проекта. Иницативу уже поддержал НТИ «Автонет» (занимается развитием инновационных транспортных систем в России) – теперь её отправят на согласование в Минтранс и МВД, рассказал советник одного из руководителей рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин.

«Сейчас обсуждаются особые меры по популяризации нового транспорта, в частности развитие инфраструктуры города под нужды владельцев такого транспорта, некоторые послабления и льготы. Введение государственных зелёных номерных знаков — первый шаг в этой работе», — заявил Малкин в интервью РИА Новости.

