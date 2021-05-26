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Греческий полицейский разбил своим пикапом (и кувалдой) Мерседес начальника

Новости

Дмитрий Елизаров

Снятое очевидцем видео курьёзного инцидента, произошед­шего на острове Родос, появилось на YouTube. Как уточняет Carscoops, недовольный поведением своего начальника местный полицей­ский решил отомстить, приведя в негодность его Mercedes-Benz SL. И это мстителю почти удалось.

  • На видео хорошо заметно, как Mitsubishi L200 таранит припарко­ванный у тротуара белый Мерседес. После этого из пикапа выходит вооружённый кувалдой человек и начинает наносить удары по кузову спорткара.

  • Судя по фотографиям, родстер серьёзно пострадал. У него повреждены практически все кузовные детали и выбиты стёкла. Кроме того, из-за столкно­вения с бордюром тротуара после тарана в негодность пришла подвеска.

  • «Избиением» автомобиля дело не ограничи­лось. Полицейский-вандал решился на эскалацию конфликта и, выломав дверь в кабинет своего начальника, открыто тому угрожал. Злоумыш­ленника арестовали, и сейчас ему грозят обвинения в уничтожении частной собствен­ности и покушении на тяжкие телесные повреждения.

  • Предполагается, что полицейский обозлился на своё руко­водство и перешёл к прямым действиям после того, как ему предложили пройти психи­атрическую экспертизу.

  • В апреле этого года в Вашингтоне пострадали два полицейских «пере­хватчика». Их водители решили устроить гонки между собой, но не справились с управлением.

Не лучший способ доказать свою адекватность, верно?

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