Греческий полицейский разбил своим пикапом (и кувалдой) Мерседес начальника
Дмитрий Елизаров
Снятое очевидцем видео курьёзного инцидента, произошедшего на острове Родос, появилось на YouTube. Как уточняет Carscoops, недовольный поведением своего начальника местный полицейский решил отомстить, приведя в негодность его Mercedes-Benz SL. И это мстителю почти удалось.
На видео хорошо заметно, как Mitsubishi L200 таранит припаркованный у тротуара белый Мерседес. После этого из пикапа выходит вооружённый кувалдой человек и начинает наносить удары по кузову спорткара.
Судя по фотографиям, родстер серьёзно пострадал. У него повреждены практически все кузовные детали и выбиты стёкла. Кроме того, из-за столкновения с бордюром тротуара после тарана в негодность пришла подвеска.
«Избиением» автомобиля дело не ограничилось. Полицейский-вандал решился на эскалацию конфликта и, выломав дверь в кабинет своего начальника, открыто тому угрожал. Злоумышленника арестовали, и сейчас ему грозят обвинения в уничтожении частной собственности и покушении на тяжкие телесные повреждения.
Предполагается, что полицейский обозлился на своё руководство и перешёл к прямым действиям после того, как ему предложили пройти психиатрическую экспертизу.
В апреле этого года в Вашингтоне пострадали два полицейских «перехватчика». Их водители решили устроить гонки между собой, но не справились с управлением.