У Maserati будет ещё один кроссовер — его назовут Grecale

Кроссовер назвали в честь ветра: словом Grecale в некоторых средиземноморских странах именуют сильный северо-восточный воздушный поток, возникающий при определённых условиях в районе островов Западного Средиземноморья.

Maserati Grecale построят на платформе Giorgio, которую компания позаимствует у Alfa Romeo. На этой архитектуре базируются седан Giulia и кроссовер Stelvio. В кузове последнего будущий кроссовер на днях был замечен во время испытаний. Собирать новинку будут на той же площадке, где выпускаются вышеупомянутые модели Alfa Romeo.

Насколько именно Grecale будет компактнее, нежели Levante, пока достоверно неизвестно. Как передаёт Motor1 со ссылкой на источники в компании, отличаться кроссоверы будут не столько размерами, сколько имиджем: Grecale планируется сделать моделью, ориентированной на динамику и управляемость.