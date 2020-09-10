В России появился новый кроссовер за 1,5 миллиона рублей

У Maserati будет ещё один кроссовер — его назовут Grecale

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Дмитрий Елизаров

Компания Maserati опубликовала первые официальные фото своего второго после Levante вседорожника по имени Grecale. Премьера новинки состоится весной 2021 года: она станет самым компактным кроссовером итальянской марки.

  • Кроссовер назвали в честь ветра: словом Grecale в некоторых средиземноморских странах именуют сильный северо-восточный воздушный поток, возникающий при определённых условиях в районе островов Западного Средиземноморья.

  • Maserati Grecale построят на платформе Giorgio, которую компания позаимствует у Alfa Romeo. На этой архитектуре базируются седан Giulia и кроссовер Stelvio. В кузове последнего будущий кроссовер на днях был замечен во время испытаний. Собирать новинку будут на той же площадке, где выпускаются вышеупомянутые модели Alfa Romeo.

  • Насколько именно Grecale будет компактнее, нежели Levante, пока достоверно неизвестно. Как передаёт Motor1 со ссылкой на источники в компании, отличаться кроссоверы будут не столько размерами, сколько имиджем: Grecale планируется сделать моделью, ориентированной на динамику и управляемость.

  • Будет у нового вседорожника и полностью электрическая версия, но никаких подробностей о ней пока нет.

Одобряете, когда разные марки используют одну платформу?

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