Марка Great Wall показала очень большой пикап с пневмоподвеской и мощным V6

Great Wall X Cannon базируется на новой внедорожной платформе концерна — она отличается рамной конструкцией и двухрычажными подвесками на передней и задней осях. Кроме того, предусмотрена возможность использования пневмоэлементов и адаптивных амортизаторов с электронной регулировкой: такие усовершенствования для серийного варианта будут предлагаться в качестве опции.

Концепт оснащён трёхлитровым турбированным V6 с отдачей в 354 л.с. и 500 Нм крутящего момента, который работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Уже анонсирована и гибридная модификация с электромотором, но её характеристики пока не называются.

По габаритам Great Wall X Cannon сопоставим с Ford F-150 (а значит, примерно на полметра длиннее Toyota Hilux), а внешне больше напоминает машины линейки Tank, которая также является частью концерна Great Wall. У него похожий угловатый силуэт, массивная решётка радиатора и квадратная оптика с круглым наполнением.

Изображения интерьера пикапа пока не опубликованы. Тем не менее концепт должен превратиться в серийный автомобиль уже в нынешнем году.