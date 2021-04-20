У General Motors появился самый маленький кабриолет

Марка Great Wall показала очень большой пикап с пневмоподвеской и мощным V6

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Дмитрий Елизаров

На Шанхайском автосалоне концерн Great Wall продемонстрировал прототип пикапа, который в будущем станет флагманом модельной линейки Cannon. Как уточняет AutoHome, на концепте реализовано довольно редкое для пикапов решение: его оснастили полностью независимой адаптивной подвеской.

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  • Great Wall X Cannon базируется на новой внедорожной платформе концерна — она отличается рамной конструкцией и двухрычажными подвесками на передней и задней осях. Кроме того, предусмотрена возможность использования пневмоэлементов и адаптивных амортизаторов с электронной регулировкой: такие усовершенствования для серийного варианта будут предлагаться в качестве опции.

  • Концепт оснащён трёхлитровым турбированным V6 с отдачей в 354 л.с. и 500 Нм крутящего момента, который работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Уже анонсирована и гибридная модификация с электромотором, но её характеристики пока не называются.

  • По габаритам Great Wall X Cannon сопоставим с Ford F-150 (а значит, примерно на полметра длиннее Toyota Hilux), а внешне больше напоминает машины линейки Tank, которая также является частью концерна Great Wall. У него похожий угловатый силуэт, массивная решётка радиатора и квадратная оптика с круглым наполнением.

  • Изображения интерьера пикапа пока не опубликованы. Тем не менее концепт должен превратиться в серийный автомобиль уже в нынешнем году.

  • Ранее Great Wall рассекретила ещё одного представителя семейства Cannon — особо внедорожную версию младшего пикапа Pao под названием Baja Snake. Она отличается усиленной подвеской и доработанной внешностью.

Пригодился бы такой пикап в России?

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