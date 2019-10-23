Есть кто живой?! Смотрим Great Wall Hover с пробегом и не верим глазам

Китайский автопром развивается со скоростью света: китайские автомобили уже заслуживают сравнения с конкурентами из Кореи и Японии. А ведь какие-нибудь десять лет назад китайские машины сложно было воспринимать всерьёз! Кстати, а как тем самым десятилетним «китайцам» живётся на вторичке? И живы ли они вообще? В очередном выпуске «Осторожно, окрашено» мы решили это проверить. И, кажется, нашли идеальный автомобиль!