На фестиваль суперкаров приехала смешная реплика Ferrari

Есть кто живой?! Смотрим Great Wall Hover с пробегом и не верим глазам

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Андрей Шульдешов

Китайский автопром развивается со скоростью света: китайские автомобили уже заслуживают сравнения с конкурентами из Кореи и Японии. А ведь какие-нибудь десять лет назад китайские машины сложно было воспринимать всерьёз! Кстати, а как тем самым десятилетним «китайцам» живётся на вторичке? И живы ли они вообще? В очередном выпуске «Осторожно, окрашено» мы решили это проверить. И, кажется, нашли идеальный автомобиль!

Китайский автопром развивается со скоростью света: китайские автомобили уже заслуживают сравнения с конкурентами из Кореи и Японии. А ведь какие-нибудь десять лет назад китайские машины сложно было воспринимать всерьёз! Кстати, а как тем самым десятилетним «китайцам» живётся на вторичке? И живы ли они вообще? В очередном выпуске «Осторожно, окрашено» мы решили проверить Ховер H3. И, кажется, мы нашли идеальный автомобиль! – Все Great Wall Hover H3 и H5 на Авто.ру https://autoru.me/JdHeQ – Mazda CX-7 с пробегом: почему так дёшево? https://youtu.be/lktYLakdRa8 – Cadillac SRX: американская роскошь по цен Lada Granta https://youtu.be/FW7fkU97Kt0 Узнавай первым о новинках автопрома: Telergam - https://t.me/carsnosleep Facebook – https://www.facebook.com/auto.ru ВКонтакте – https://vk.com/autoru_news Twitter – https://twitter.com/autoru Instagram - https://www.instagram.com/auto.ru_official/

Взяли бы подержанный китайский автомобиль?

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