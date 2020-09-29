Представлен роскошный китайский седан Great Wall Futurist. Его придумал дизайнер Land Rover
Дмитрий Елизаров
На автосалоне в Пекине компания Great Wall продемонстрировала прототип роскошного ретроседана под названием Futurist (или Chaopai по-китайски). Созданный экс-дизайнером Land Rover Филом Симмонсом концепт в будущем может стать серийным электромобилем.
Оформление передней части вызывает ассоциации с первыми Ford Mustang, силуэт концепта слегка напоминает пропорции BMW 2002, а в решении кормы Futurist при желании можно найти даже черты классической «Волги» ГАЗ-3110. Сам кузов концепта лишён средних стоек и получил открывающиеся против хода движения задние двери с выдвижными ручками.
Интерьер также решён в ретростиле — с характерным рулевым колесом, круглой панелью приборов и стилизованными под турбины дефлекторами вентиляции. Но имеет он и откровенно современные черты — скажем, сенсорные блоки управления на консолях, разделяющих кресла первого и второго ряда, крупный монитор мультимедийной системы и кнопки настройки климата, вмонтированные в дефлекторы.
Какую именно силовую установку получил концепт, не сообщается. Известно лишь, что его батареи обеспечивают запас хода в 700 километров. Издание Carscoops пишет, что базой для Great Wall Futurist послужила новейшая платформа концерна по имени Lemon, на которой планируется строить автомобили и с ДВС, и с электромоторами.
Серийный образец Futurist может выйти на рынок под брендом Ora, который в структуре Great Wall отвечает как раз за электромобили. В июле марка запустила продажи третьей своей модели — электрического ситикара White Cat с
48-сильным мотором и 400-километровым запасом хода.