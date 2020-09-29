Представлен роскошный китайский седан Great Wall Futurist. Его придумал дизайнер Land Rover

Оформление передней части вызывает ассоциации с первыми Ford Mustang, силуэт концепта слегка напоминает пропорции BMW 2002, а в решении кормы Futurist при желании можно найти даже черты классической «Волги» ГАЗ-3110. Сам кузов концепта лишён средних стоек и получил открыва­ющиеся против хода движения задние двери с выдвижными ручками.

Интерьер также решён в ретростиле — с характерным рулевым колесом, круглой панелью приборов и стилизо­ванными под турбины дефлекторами вентиляции. Но имеет он и откровенно современ­ные черты — скажем, сенсорные блоки управления на консолях, разделяющих кресла первого и второго ряда, крупный монитор мульти­медийной системы и кнопки настройки климата, вмонтиро­ванные в дефлекторы.

Какую именно силовую установку получил концепт, не сообщается. Известно лишь, что его батареи обеспечи­вают запас хода в 700 километров. Издание Carscoops пишет, что базой для Great Wall Futurist послужила новейшая платформа концерна по имени Lemon, на которой планируется строить авто­мобили и с ДВС, и с электро­моторами.