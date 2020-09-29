Марка Ford намекнула на изменения в дизайне при помощи скульптуры

Представлен роскошный китайский седан Great Wall Futurist. Его придумал дизайнер Land Rover

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Дмитрий Елизаров

На автосалоне в Пекине компания Great Wall продемон­стрировала прототип роскошного ретро­седана под названием Futurist (или Chaopai по-китайски). Созданный экс-дизайнером Land Rover Филом Симмонсом концепт в будущем может стать серийным электро­мобилем.

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  • Оформление передней части вызывает ассоциации с первыми Ford Mustang, силуэт концепта слегка напоминает пропорции BMW 2002, а в решении кормы Futurist при желании можно найти даже черты классической «Волги» ГАЗ-3110. Сам кузов концепта лишён средних стоек и получил открыва­ющиеся против хода движения задние двери с выдвижными ручками.

  • Интерьер также решён в ретростиле — с характерным рулевым колесом, круглой панелью приборов и стилизо­ванными под турбины дефлекторами вентиляции. Но имеет он и откровенно современ­ные черты — скажем, сенсорные блоки управления на консолях, разделяющих кресла первого и второго ряда, крупный монитор мульти­медийной системы и кнопки настройки климата, вмонтиро­ванные в дефлекторы.

  • Какую именно силовую установку получил концепт, не сообщается. Известно лишь, что его батареи обеспечи­вают запас хода в 700 километров. Издание Carscoops пишет, что базой для Great Wall Futurist послужила новейшая платформа концерна по имени Lemon, на которой планируется строить авто­мобили и с ДВС, и с электро­моторами.

  • Серийный образец Futurist может выйти на рынок под брендом Ora, который в структуре Great Wall отвечает как раз за электро­мобили. В июле марка запустила продажи третьей своей модели — электрического ситикара White Cat с 48-силь­ным мотором и 400-кило­метровым запасом хода.

Хотели бы видеть такой седан на конвейере?

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