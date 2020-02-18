Great Wall вернётся в Россию с парой пикапов

Great Wall Pao появится в России в октябре. Пока это един­ственная модель, которая построена на новой платформе P71, унифициро­ванной с архи­тектурой рамного вне­дорожника Haval H9. На 5,6-метровый пикап устанав­ливается, на выбор, 163-сильный дизельный двигатель или бензиновая «турбо­четвёрка» 2.0 мощностью 190 л.с. (360 Н·м). Коробки передач: шестиступен­чатая «механика» или восьмиступен­чатый «автомат». В Китае Great Wall Pao стоит от 97 800 до 159 800 юаней (887 тысяч – 1,5 миллиона рублей).