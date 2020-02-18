Great Wall вернётся в Россию с парой пикапов
Николай Андреев
Китайский бренд Great Wall планирует возобновить продажи автомобилей на российском рынке. Как стало известно порталу «Китайские автомобили», в 2020 году начнутся продажи пикапов Wingle 7 и Pao.
Российский старт продаж Great Wall Wingle 7 намечен на июнь. В Китае 5,4-метровый пикап оснащается двухлитровым турбодизелем в версиях на 143 л.с. (345 Н·м) или 163 л.с. (400 Н·м) и шестиступенчатой «механикой».Тип привода — задний или опциональный полный. На домашнем рынке модель стоит 86 800 – 138 800 юаней (788 тысяч – 1,3 миллиона рублей).
Great Wall Pao появится в России в октябре. Пока это единственная модель, которая построена на новой платформе P71, унифицированной с архитектурой рамного внедорожника Haval H9. На 5,6-метровый пикап устанавливается, на выбор, 163-сильный дизельный двигатель или бензиновая «турбочетвёрка» 2.0 мощностью 190 л.с. (360 Н·м). Коробки передач: шестиступенчатая «механика» или восьмиступенчатый «автомат». В Китае Great Wall Pao стоит от 97 800 до 159 800 юаней (887 тысяч – 1,5 миллиона рублей).
В России китайские пикапы будут продавать дилеры марки Haval, которая является премиальным суббрендом Great Wall. Пока неизвестно, будут ли Wingle 7 и Pao импортироваться из Китая или их производство наладят на тульском заводе компании. Марка Great Wall ушла из России в 2015 году, сосредоточившись на развитии бренда Haval.