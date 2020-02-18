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Great Wall вернётся в Россию с парой пикапов

Новости

Николай Андреев

Китайский бренд Great Wall планирует возобновить продажи автомо­билей на российском рынке. Как стало известно порталу «Китайские автомобили», в 2020 году начнутся продажи пикапов Wingle 7 и Pao.

Great Wall Wingle 7
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Great Wall Wingle 7

  • Российский старт продаж Great Wall Wingle 7 намечен на июнь. В Китае 5,4-метровый пикап оснащается двух­литровым турбодизелем в версиях на 143 л.с. (345 Н·м) или 163 л.с. (400 Н·м) и шестиступенчатой «механикой».Тип привода — задний или опциональный полный. На домашнем рынке модель стоит 86 800 – 138 800 юаней (788 тысяч – 1,3 миллиона рублей).

Great Wall Pao
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Great Wall Pao

  • Great Wall Pao появится в России в октябре. Пока это един­ственная модель, которая построена на новой платформе P71, унифициро­ванной с архи­тектурой рамного вне­дорожника Haval H9. На 5,6-метровый пикап устанав­ливается, на выбор, 163-сильный дизельный двигатель или бензиновая «турбо­четвёрка» 2.0 мощностью 190 л.с. (360 Н·м). Коробки передач: шестиступен­чатая «механика» или восьмиступен­чатый «автомат». В Китае Great Wall Pao стоит от 97 800 до 159 800 юаней (887 тысяч – 1,5 миллиона рублей).

  • В России китайские пикапы будут продавать дилеры марки Haval, которая является премиальным суббрендом Great Wall. Пока неизвестно, будут ли Wingle 7 и Pao импорти­роваться из Китая или их производ­ство наладят на тульском заводе компании. Марка Great Wall ушла из России в 2015 году, сосредото­чившись на развитии бренда Haval.

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