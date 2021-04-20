У Great Wall появился экстремальный пикап: почти 30 сантиметров клиренса и 190-сильный мотор

Хардкорный пикап отличается новыми бамперами, расширителями колёсных арок и необычным оформлением радиаторной решётки. Кроме того, Baja Snake получил тематическую графику на кузове и продольные полосы, вызывающие ассоциации с американскими спорткарами. Интерьер отделан алькантарой с контрастными цветными вставками.

Единственная доработка силового агрегата — это шноркель. Пикап оснащён двухлитровым турбомотором, развивающим 190 л.с. Однако при этом он получил ещё и усиленное шасси: в подвеске Baja Snake применены спортивные амортизаторы Fox Racing с 14 уровнями регулировки. «Обут» пикап во внедорожную резину Toyo Open Country R/T на оригинальных дисках. Кроме того, доработки подвески привели к увеличению дорожного просвета на 50 миллиметров (клиренс обычного Cannon составляет 232 мм, при полной загрузке — 194 мм).

Под именем Snake особые версии своих спорткаров выпускала компания Shelby, и, как уточняет издание Carscoops, это обстоятельство заставило некоторых американских журналистов заявить о сотрудничестве американской фирмы с концерном Great Wall. Однако в Shelby пока это никак не комментируют.