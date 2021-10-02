Самые интересные участники ГУМ-янгтаймер-ралли «Большая прогулка»
Михаил Медведев
В Москве в эту субботу, 2 октября, пройдёт ГУМ-янгтаймер-ралли «Большая прогулка». В соревновании примут участие более 120 янгтаймеров — машин в возрасте 20–30 лет. Старт на Васильевском спуске могут посмотреть все желающие, а чтобы вам было проще ориентироваться в многообразии участников, мы рассказали о 10 самых интересных из них.
Ford Torino
Годы выпуска 1970–1971
США
Автомобиль, получивший всемирную известность благодаря фильму «Гран Торино», режиссёром и исполнителем главной роли в котором стал Клинт Иствуд. Впрочем, в фильме снимается «Торино» третьего поколения, а перед вами модель 1971 года, которую относят ко второму поколению. Среднеразмерный по американской классификации, любому европейцу Ford Torino кажется огромным. Он и есть огромный. Колёсная база почти три метра, длина – 5 метров 23 см. Torino предлагался на рынке в полутора десятках различных исполнений с многообразием кузовов (седан, купе, хардтоп, универсал, кабриолет) и совершенно разными моторами. Начиная от скромной базовой рядной «шестёрки» объёмом 4,1 л (155 л.с.) и заканчивая огнедышащим 7‑литровым V8 мощностью 370 лошадей.
Cadillac Fleetwood
Годы выпуска 1993–1996
США
Седан класса люкс, который попытался остановить бездумную миграцию моделей знаменитого американского премиум-бренда к переднему приводу. Если Fleetwood первого поколения, представленный в 1985‑м, был построен на переднеприводной платформе C‑body (так же как и одноплатформенные Buick Electra, Oldsmobile Ninety Eight), то второе поколение Cadillac Fleetwood в 1993‑м вернулось к модифицированному заднеприводному шасси D‑body.
Под капот Fleetwood ставили 5,7-литровый бензиновый V8 мощностью 280 л.с., позаимствованный у спорткара Chevrolet Corvette. При длине в 5,7 метра Cadillac Fleetwood был самым длинным серийным автомобилем США середины 90‑х и одним из самых богато оснащённых.
Увы, в 1996-м руководство General Motors приняло решение прекратить выпуск всех заднеприводных седанов, освободив производственные мощности под внедорожники и пикапы.
Jaguar XJ40
Годы выпуска 1986–1994
Великобритания
Автомобиль, который появился на свет раньше, чем двигатель, которого он с самого начала заслуживал. Один из самых красивых седанов марки Jaguar – модель XJ40 – дебютировал ещё осенью 1986 года. Однако долгое время выпускался только с рядными шестицилиндровыми моторами.
Достойный аристократичного седана двигатель V12 мощностью 322 л.с. появился только под занавес жизненного цикла модели – в 1993‑м. Именно такой Jaguar XJ (заводское обозначение XJ81) представлен вашему вниманию. Оконные рамки из полированной нержавейки помогают отличить ранний вариант 12-цилиндрового «икс-джея»: на более поздних версиях они стали чёрными.
Mercury Grand Marquis
Годы выпуска 1988–1989
США
Ныне уже несуществующая торговая марка Mercury считалась полупремиальным брендом Ford Motor Company – на полступеньки ниже Lincoln. Полноразмерный Grand Marquis появился во второй половине 70‑х, сначала как топ-исполнение Mercury Marquis, а позже как самостоятельная модель.
Созданная на удачной заднеприводной платформе Panther (на ней впоследствии будут построены такие яркие модели, как Mercury Marauder, Ford Crown Victoria, Lincoln Town Car) «Гранд-Маркиз» оснащался только моторами V8 (мощность 130–180 л.с.) и только 4‑ступенчатым автоматом.
Перед вами седан Mercury Grand Marquis, выпускавшийся в 1988–1989 годах, представленный в топ-исполнении LS.
Mercedes-Benz W123
Годы выпуска 1976–1986
Германия
Одна из самых популярных моделей в истории Mercedes-Benz дебютировала в конце 1976 года и в некоторых версиях выпускалась до 1986-го. Многими почитаемый как последний Mercedes-Benz так называемой старой немецкой школы W123 предлагался в кузовах седан, купе, а также впервые в истории немецкого бренда как заводской универсал.
Перед вами ранняя дорестайлинговая модель, которую можно отличить по характерным передним фарам с круглыми элементами. Такие ставили только на седаны и универсалы выпуска до сентября 1982 года. Впрочем, топовым W123 с 2,8-литровой «шестёркой», а также купе с самого начала полагались прямоугольные фары без кругляшков.
Общий тираж Mercedes-Benz W123 составил почти 2,7 миллиона экземпляров, причём львиная доля заказов пришлась именно на классические четырёхдверные седаны.
Mega Track
Годы выпуска 1992
Франция
Супервнедорожник из эпохи, когда супервнедорожников не существовало. Mega Track – это огромное полноприводное купе с 12-цилиндровым мотором от Mercedes-Benz S600, построенное фирмой Aixam, одним из крупнейших в Европе производителей... микроавтомобилей. Это уникальный микс стильного кузова, среднемоторной компоновки, пневмоподвески, самостоятельно сконструированной французами полноприводной трансмиссии и элементами, заимствованными у других моделей начала 90‑х. Например, задняя оптика у Mega Track от Audi.
Чудо-автомобиль дебютировал на автосалоне в Париже в 1992 году. Но при цене порядка $250 тысяч не нашёл должного количества покупателей. По разным данным, всего выпущено от 5 до 11 этих полноприводных купе.
Bentley Turbo R
Годы выпуска 1985–1997
Великобритания
Буква R в названии мощного и величественного седана Bentley означает не Racing, а Roadholding – что в данном случае следует перевести как «управляемость». Любопытно, что представленный в 1985 году Turbo R стал первой моделью Bentley с легкосплавными колёсными дисками.
В середине 80-х Bentley, ещё принадлежавшая марке Rolls-Royce, не публиковала официальные данные о мощности своих автомобилей. Однако, по данным из частных источников, 6,75-литровый бензиновый V8 с турбонаддувом развивал в районе 300 л.с. Для середины 80‑х весьма впечатляющий результат. За 12 лет элитный седан, мгновенно ставший классикой, разошёлся тиражом в 7230 экземпляров.
BMW M3 (E36)
Годы выпуска 1992–1999
Германия
Второе поколение легендарной баварской спортивной франшизы под вывеской М3 многие считают и самым удачным. Во всяком случае именно на этой «эмке» впервые появился шестицилиндровый мотор – 3‑литровая рядная «шестёрка» S50 мощностью 286 л.с.
Также впервые в истории M3 автомобиль можно было приобрести в форм-факторе седана, а не только купе и кабриолета. Наконец, после рестайлинга 1995 года в качестве альтернативы 6‑ступенчатой механике стали предлагать роботизированную коробку передач SMG.
За без малого семь лет на конвейере было построено около 46 тысяч купе M3. Из них до наших дней в таком вот прекрасном состоянии дотянули немногие.
BMW 732iA
Годы выпуска 1977–1986
Германия
Первое поколение баварской 7-й серии в кузове Е23 дебютировало в 1977 году. И пусть на фоне сверхудачного Mercedes-Benz W126 продажи не впечатляли – за девять лет покупателей нашли всего около 280 тысяч «семёрок» – это был важный для Мюнхена шаг по пути наверх. Именно E23 стал первой моделью BMW, оснащённой ABS, трип-компьютером, подушкой безопасности водителя и электронной системой климат-контроля.
Широкие ноздри решётки радиатора выдают в этом экземпляре рестайлинговую версию E23, представленную в 1983 году. Под капотом – рядная бензиновая безнаддувная «шестёрка» рабочим объёмом 3,2 литра и мощностью 197 л.с. С опциональным 4‑ступенчатым «автоматом» BMW 732iA набирала 100 км/ч с места за 10,5 секунд и разгонялась до максимальных 202 км/ч.
Mercedes-Benz W140
Годы выпуска 1991–1999
Германия
Возможно, самый известный в России Mercedes-Benz – знаменитый 140‑й кузов, уважительно прозванный «кабаном». В 1991 году это абсолютно точно был самый совершенный и самый продвинутый в техническом отношении автомобиль мира. Его разработка растянулась как минимум на два года дольше изначально запланированного срока. Несколько раз превышалась и смета на разработку модели.
К сожалению, в своё время непривычный дизайн W140 приглянулся далеко не всем. Ещё хуже, что топливный аппетит топовой модели с мотором V12 вызвал шквал негативной реакции со стороны «зелёных». Наконец, значительно более высокая, чем у предшественника, цена ограничила популярность W140. В историю этот роскошный Mercedes-Benz вошёл опередившим своё время гением, которого не поняли современники...