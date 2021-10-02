Самые интересные участники ГУМ-янгтаймер-ралли «Большая прогулка»

Cadillac Fleetwood

Годы выпуска 1993–1996

США

Седан класса люкс, который попытался остановить бездумную миграцию моделей знаменитого американского премиум-бренда к переднему приводу. Если Fleetwood первого поколения, представленный в 1985‑м, был построен на передне­приводной платформе C‑body (так же как и одно­платформенные Buick Electra, Oldsmobile Ninety Eight), то второе поколение Cadillac Fleetwood в 1993‑м вернулось к модифи­циро­ванному задне­приводному шасси D‑body.

Под капот Fleetwood ставили 5,7-литровый бензиновый V8 мощностью 280 л.с., позаим­ствованный у спорткара Chevrolet Corvette. При длине в 5,7 метра Cadillac Fleetwood был самым длинным серийным автомобилем США середины 90‑х и одним из самых богато оснащённых.

Увы, в 1996-м руководство General Motors приняло решение прекратить выпуск всех задне­приводных седанов, освободив производ­ственные мощности под внедорожники и пикапы.