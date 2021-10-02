«Восьмёрка» от А до Я: мы нашли интересные факты о легендарном советском хэтчбеке на каждую букву алфавита

Самые интересные участники ГУМ-янгтаймер-ралли «Большая прогулка»

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Михаил Медведев

В Москве в эту субботу, 2 октября, пройдёт ГУМ-янгтаймер-ралли «Большая прогулка». В соревновании примут участие более 120 янгтаймеров — машин в возрасте 20–30 лет. Старт на Васильевском спуске могут посмотреть все желающие, а чтобы вам было проще ориентироваться в многообразии участников, мы рассказали о 10 самых интересных из них.

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Ford Torino

Годы выпуска 1970–1971
США

Автомобиль, получивший всемирную известность благодаря фильму «Гран Торино», режиссёром и исполнителем главной роли в котором стал Клинт Иствуд. Впрочем, в фильме снимается «Торино» третьего поколения, а перед вами модель 1971 года, которую относят ко второму поколению. Средне­размерный по американской класси­фикации, любому европейцу Ford Torino кажется огромным. Он и есть огромный. Колёсная база почти три метра, длина – 5 метров 23 см. Torino предлагался на рынке в полутора десятках различных исполнений с много­образием кузовов (седан, купе, хардтоп, универсал, кабриолет) и совер­шенно разными моторами. Начиная от скромной базовой рядной «шестёрки» объёмом 4,1 л (155 л.с.) и заканчивая огнедышащим 7‑литровым V8 мощностью 370 лошадей.

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Cadillac Fleetwood

Годы выпуска 1993–1996
США

Седан класса люкс, который попытался остановить бездумную миграцию моделей знаменитого американского премиум-бренда к переднему приводу. Если Fleetwood первого поколения, представленный в 1985‑м, был построен на передне­приводной платформе C‑body (так же как и одно­платформенные Buick Electra, Oldsmobile Ninety Eight), то второе поколение Cadillac Fleetwood в 1993‑м вернулось к модифи­циро­ванному задне­приводному шасси D‑body.

Под капот Fleetwood ставили 5,7-литровый бензиновый V8 мощностью 280 л.с., позаим­ствованный у спорткара Chevrolet Corvette. При длине в 5,7 метра Cadillac Fleetwood был самым длинным серийным автомобилем США середины 90‑х и одним из самых богато оснащённых.

Увы, в 1996-м руководство General Motors приняло решение прекратить выпуск всех задне­приводных седанов, освободив производ­ственные мощности под внедорожники и пикапы.

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Jaguar XJ40

Годы выпуска 1986–1994
Великобритания

Автомобиль, который появился на свет раньше, чем двигатель, которого он с самого начала заслуживал. Один из самых красивых седанов марки Jaguar – модель XJ40 – дебютировал ещё осенью 1986 года. Однако долгое время выпускался только с рядными шести­цилиндровыми моторами.

Достойный аристократичного седана двигатель V12 мощностью 322 л.с. появился только под занавес жизненного цикла модели – в 1993‑м. Именно такой Jaguar XJ (заводское обозначение XJ81) представлен вашему вниманию. Оконные рамки из полиро­ванной нержавейки помогают отличить ранний вариант 12-цилиндро­вого «икс-джея»: на более поздних версиях они стали чёрными.

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Mercury Grand Marquis

Годы выпуска 1988–1989
США

Ныне уже несуществующая торговая марка Mercury считалась полу­преми­альным брендом Ford Motor Company – на полступеньки ниже Lincoln. Полно­размерный Grand Marquis появился во второй половине 70‑х, сначала как топ-исполнение Mercury Marquis, а позже как само­стоятельная модель.

Созданная на удачной заднеприводной платформе Panther (на ней впослед­ствии будут построены такие яркие модели, как Mercury Marauder, Ford Crown Victoria, Lincoln Town Car) «Гранд-Маркиз» оснащался только моторами V8 (мощность 130–180 л.с.) и только 4‑ступен­чатым автоматом.

Перед вами седан Mercury Grand Marquis, выпускав­шийся в 1988–1989 годах, представ­ленный в топ-исполнении LS.

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Mercedes-Benz W123

Годы выпуска 1976–1986
Германия

Одна из самых популярных моделей в истории Mercedes-Benz дебютировала в конце 1976 года и в некоторых версиях выпускалась до 1986-го. Многими почитаемый как последний Mercedes-Benz так называемой старой немецкой школы W123 предлагался в кузовах седан, купе, а также впервые в истории немецкого бренда как заводской универсал.

Перед вами ранняя дорестайлинговая модель, которую можно отличить по характерным передним фарам с круглыми элементами. Такие ставили только на седаны и универсалы выпуска до сентября 1982 года. Впрочем, топовым W123 с 2,8-литровой «шестёркой», а также купе с самого начала полагались прямоугольные фары без кругляшков.

Общий тираж Mercedes-Benz W123 составил почти 2,7 миллиона экземпляров, причём львиная доля заказов пришлась именно на классические четырёхдверные седаны.

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Mega Track

Годы выпуска 1992
Франция

Супервнедорожник из эпохи, когда супервнедорожников не суще­ствовало. Mega Track – это огромное полно­приводное купе с 12-цилин­дровым мотором от Mercedes-Benz S600, построенное фирмой Aixam, одним из крупнейших в Европе производителей... микро­автомобилей. Это уникальный микс стильного кузова, средне­моторной компоновки, пневмо­подвески, само­стоятельно скон­струированной французами полно­приводной трансмиссии и элементами, заимство­ванными у других моделей начала 90‑х. Например, задняя оптика у Mega Track от Audi.

Чудо-автомобиль дебютировал на автосалоне в Париже в 1992 году. Но при цене порядка $250 тысяч не нашёл должного количества покупателей. По разным данным, всего выпущено от 5 до 11 этих полноприводных купе.

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Bentley Turbo R

Годы выпуска 1985–1997
Великобритания

Буква R в названии мощного и величествен­ного седана Bentley означает не Racing, а Roadholding – что в данном случае следует перевести как «управля­емость». Любопытно, что представ­ленный в 1985 году Turbo R стал первой моделью Bentley с легко­сплавными колёсными дисками.

В середине 80-х Bentley, ещё принадлежавшая марке Rolls-Royce, не публиковала официальные данные о мощности своих авто­мобилей. Однако, по данным из частных источников, 6,75-литровый бензиновый V8 с турбо­наддувом развивал в районе 300 л.с. Для середины 80‑х весьма впечатляющий результат. За 12 лет элитный седан, мгновенно ставший классикой, разошёлся тиражом в 7230 экземпляров.

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BMW M3 (E36)

Годы выпуска 1992–1999
Германия

Второе поколение легендарной баварской спортивной франшизы под вывеской М3 многие считают и самым удачным. Во всяком случае именно на этой «эмке» впервые появился шести­цилиндровый мотор – 3‑литровая рядная «шестёрка» S50 мощностью 286 л.с.

Также впервые в истории M3 автомобиль можно было приобрести в форм-факторе седана, а не только купе и кабриолета. Наконец, после рестайлинга 1995 года в качестве альтернативы 6‑ступен­чатой механике стали предлагать роботи­зированную коробку передач SMG.

За без малого семь лет на конвейере было построено около 46 тысяч купе M3. Из них до наших дней в таком вот прекрасном состоянии дотянули немногие.

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BMW 732iA

Годы выпуска 1977–1986
Германия

Первое поколение баварской 7-й серии в кузове Е23 дебюти­ровало в 1977 году. И пусть на фоне сверх­удачного Mercedes-Benz W126 продажи не впечатляли – за девять лет покупателей нашли всего около 280 тысяч «семёрок» – это был важный для Мюнхена шаг по пути наверх. Именно E23 стал первой моделью BMW, оснащённой ABS, трип-компьютером, подушкой безопас­ности водителя и электронной системой климат-контроля.

Широкие ноздри решётки радиатора выдают в этом экземпляре рестай­линговую версию E23, представ­ленную в 1983 году. Под капотом – рядная бензиновая безнаддувная «шестёрка» рабочим объёмом 3,2 литра и мощностью 197 л.с. С опциональным 4‑ступен­чатым «автоматом» BMW 732iA набирала 100 км﻿/﻿ч с места за 10,5 секунд и разгонялась до максимальных 202 км﻿/﻿ч.

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Mercedes-Benz W140

Годы выпуска 1991–1999
Германия

Возможно, самый известный в России Mercedes-Benz – знаменитый 140‑й кузов, уважительно прозванный «кабаном». В 1991 году это абсолютно точно был самый совершенный и самый продвинутый в техническом отношении авто­мобиль мира. Его разработка растянулась как минимум на два года дольше изначально заплани­рованного срока. Несколько раз превышалась и смета на разработку модели.

К сожалению, в своё время непривычный дизайн W140 приглянулся далеко не всем. Ещё хуже, что топливный аппетит топовой модели с мотором V12 вызвал шквал негативной реакции со стороны «зелёных». Наконец, значительно более высокая, чем у предшественника, цена ограничила популяр­ность W140. В историю этот роскошный Mercedes-Benz вошёл опередившим своё время гением, которого не поняли современники...

Какая из машин заинтересовала больше всего?

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