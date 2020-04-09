читайдома: великие люди автомобильной истории, о которых обычно не вспоминают

Лавры изобретателя массового автомобиля обычно без лишних споров отдают Генри Форду. И это довольно странно. Ведь ещё до образования Ford Motor Company в Штатах уже существо­вала фирма, отгружавшая авто­мобили даже не сотням, а тысячам клиентов ежегодно. Речь об «Олдс­мобиле» и его основателе по имени Рэнсом Эли Олдс.

Его простенький двухместный ранэбаут Oldsmobile Curved Dash («Скруг­лённый передок») стал подлинной сенсацией 1901 года. Полутора­литровый одноцилинд­ровый мотор развивал 5 л.с. и разгонял машину до 32 км/ч. А главное: Curved Dash стоил всего 650 долларов или примерно 20 тысяч долларов на сегод­няшние деньги. И это был первый доступный автомобиль не только в Америке, но и во всём мире! А ещё именно Олдс впервые использо­вал на своём заводе технологию сборочной линии — тот самый конвейер. Генри Форд затем доработает эту идею и сделает конвейер движущимся, что и позволит увеличить производи­тельность во много раз.

В конце нулевых, рассорившись с компаньонами, Олдс покинет собственную фирму, чтобы основать новую. Знаме­нитый бренд американ­ских грузовиков REO — это аббреви­атура полного имени Олдса. Впрочем, в зал автомо­бильной славы Рэнсом вошёл именно как создатель первой массовой и доступной модели.