#читайдома: великие люди автомобильной истории, о которых обычно не вспоминают
Михаил Медведев
Про главных гениев в истории автомобиля знают все — не надо лишний раз напоминать, чем прославились Карл Бенц и Генри Форд, Фердинанд Порше и Этторе Бугатти, Энцо Феррари и Джорджетто Джуджаро. Но в команде великих, что двигали автомобиль и всю индустрию вперёд, есть и менее известные имена, чей вклад в историю сложно переоценить. Мы решили исправить несправедливость и составили сборную автомобильных гениев, сидящих на скамейке запасных.
Они придумывали детали, без которых не обходится ни один современный автомобиль, спасали миллионы жизней и строили автомобильные империи тогда, когда и сами машины ещё только-только появились. Кто же они и чем заслужили место в истории?
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Рэнсом Эли Олдс и первый массовый автомобиль
Лавры изобретателя массового автомобиля обычно без лишних споров отдают Генри Форду. И это довольно странно. Ведь ещё до образования Ford Motor Company в Штатах уже существовала фирма, отгружавшая автомобили даже не сотням, а тысячам клиентов ежегодно. Речь об «Олдсмобиле» и его основателе по имени Рэнсом Эли Олдс.
Его простенький двухместный ранэбаут Oldsmobile Curved Dash («Скруглённый передок») стал подлинной сенсацией 1901 года. Полуторалитровый одноцилиндровый мотор развивал 5 л.с. и разгонял машину до
В конце нулевых, рассорившись с компаньонами, Олдс покинет собственную фирму, чтобы основать новую. Знаменитый бренд американских грузовиков REO — это аббревиатура полного имени Олдса. Впрочем, в зал автомобильной славы Рэнсом вошёл именно как создатель первой массовой и доступной модели.
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Чарльз Кеттеринг и электростартер, система зажигания и этилированный бензин
Найдутся ли в истории гении, единолично сделавшие для автомобильного прогресса больше, чем этот американец?! Едва ли. Имя Чарльза Кеттеринга чаще всего вспоминают в контексте разработки первого в истории электростартера. Это действительно одно из его важнейших изобретений, но далеко не единственное!
Мы должны быть благодарны Чарльзу ещё и за систему зажигания автомобиля, принципиальная схема которой не меняется уже больше ста лет. Кеттеринг также был среди разработчиков антидетонационных присадок в бензин, благодаря которым удалось повысить мощность и эффективность ДВС. Участвовал в создании быстросохнущих автомобильных красок, фреона для систем кондиционирования и холодильников, экспериментировал с дизельными установками и даже с летательными аппаратами.
На счету Кеттеринга почти две сотни патентов, сфера применения которых не ограничивалась автомобильным бизнесом. Что вы скажете, например, про инкубатор для родившихся раньше срока детей или про ударопрочное стекло?! Неплохо для человека, который из-за проблем со зрением был вынужден бросить университет.
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Винченцо Лянча и первый автомобиль с несущим кузовом
Из всех главных автомобилей XX века именно Lancia Lambda, пожалуй, самый незаметный и не пафосный. Меж тем, именно «Лямбда» почти сто лет назад — машина дебютировала в
Сказать спасибо нужно пытливой натуре Винченцо Лянчи — сына удачливого торговца консервами из итальянского Пьемонта. Парнишка должен был стать бухгалтером на отцовской фирме, но, к счастью для всех нас, увлёкся техникой. Сначала велосипедами, а потом автомобилями и автомобильными гонками. Винченцо начал механиком и пилотом у FIAT, пока в
В большей степени инженер и конструктор, нежели бизнесмен, Лянча прославил автомобили своего имени сочетанием передовых технических решений и высокого качества. Словом, всем тем, чего так не хватает сегодняшним итальянским автомобилям.
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Эррет Лобан Корд и главная автомобильная империя США 1930-х
Подобно настоящему волшебнику, он появлялся ниоткуда, творил чудеса и затем исчезал в неизвестном направлении. В отличие от других великих людей, повлиявших на историю автомобиля, Эррет Лобан Корд был прежде всего бизнесменом. Зато бизнесменом с большой буквы. Его имя ассоциируется с брендом Cord, сверкавшим на американском рынке на рубеже
На самом деле Cord был лишь частью могучей автомобильной империи Эрретта, куда входили марки Auburn и Duesenberg, Lycoming Engines и Checker Cab, Stinson Aircraft и New York Shipbuilding. Корд был продавцом от бога, умел выпутываться из самых затруднительных положений и никогда не опускал руки. Эррет щедро платил лучшим инженерам, конструкторам и дизайнерам, а они создавали для него уникальные автомобили: более яркие внешне, более технологичные, более мощные, чем все конкуренты вместе взятые.
При Корде величественный Duesenberg J столкнул с трона самого престижного автомобиля Америки марки Cadillac, Packard и Pierce Arrow, а его «Оберны» – красивые, мощные и недорогие – воплощали мечту среднего класса об идеальной машине. Что же случилось потом и почему вы ничего не слышали про эти машины? Всё просто: однажды Корду надоело бороться с последствиями Великой депрессии, захлестнувшими машиностроение США, он продал все активы, вложился в сеть радиостанций и занялся политикой. И нам остаётся только гадать, чего бы достиг Корд, останься он в автомобильном бизнесе подольше.
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Алек Иссигонис и первый супермини
У оригинального Mini — самого массового из всех британских автомобилей — много отцов. Потому что у триумфальных проектов их всегда много. Можно вспомнить и Леонарда Лорда, директора «Бритиш Мотор Компани», инициировавшего разработку, и Алекса Молтона, без революционной подвески которого весь компоновочный пазл Mini попросту бы не сложился, и с полдюжины других инженеров, которые без устали творили, кроили, ошибались и снова пробовали. Но главный всё равно один — Алек Иссигонис.
Почему? Потому что сначала британец с греческими корнями создал другой, знаковый для Соединённого королевства автомобиль — «Моррис-Майнор». Именно благодаря успеху последнего Иссигонису досталась должность руководителя проекта ADO15, который через несколько лет превратится в серийный Mini.
Эта машина сделала Иссигониса рыцарем (в прямом смысле — ему был пожалован соответствующий титул), а всему миру она показала, каким в XX веке должен быть практичный городской автомобиль. Невероятно эффективное использование внутренних габаритов, скромные размеры, яркие ездовые повадки, доступная всем и каждому цена. Вплоть до бума кроссоверов, в эпицентре которого мы прямо сейчас находимся, по этому принципу строились все главные европейские хэтчбеки: от Peugeot 205 до Toyota Yaris.
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Бел Барени и миллионы спасённых жизней
Так уж случилось, что разработчики систем безопасности автомобиля всегда оставались в тени своих достижений. Многие, покопавшись в интернете, вспомнят изобретателя фар или стеклоочистителей, но кто, например, придумал ABS или эйр-бэг? Лишь изобретатель трёхточечного ремня безопасности швед Нильс Болин у всех на слуху. А вот имя Бела Барени, изобретения которого лежат в основе безопасности всех современных автомобилей, вызывает искреннее удивление. Это кто вообще?
Вообще-то Барени ещё в 20-е годы прошлого века считался создателем оригинальной концепции VW Kafer, но по-настоящему полезным человечеству он станет в компании Mercedes-Benz. В ней Бел занимал пост директора по перспективным разработкам с
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Фердинанд Пих и главная автомобильная империя мира
Когда великим становится выходец из небогатой семьи — это сказка. Когда невероятных высот достигает человек, у которого с самого детства было всё, это уже фантастика. Фердинанд Пих — внук великого Фердинанда Порше — мог бы не работать ни одного дня в своей жизни. Но вместо того, чтобы купаться в семейном капитале, Пих последовательно брал барьеры, которые сам же себе и устанавливал.
Он был успешен во всём. В гонках совершил революцию по имени Porsche 917 и дал зелёный свет проекту Quattro. Вдохнул новую жизнь в Audi, на которую махнули рукой в Mercedes-Benz, а грандиозный перезапуск Bugatti превратился в прижизненный памятник его упорству и настойчивости, одновременно став витриной технических возможностей концерна Volkswagen.
В современном, загнанном в рамки политкорректности мире Пих правил огнём и мечом. Фердинанд увольнял каждого, кто совершал одну и ту же ошибку дважды, а личные пикировки с ним стоили карьеры многим влиятельным людям. Не верите? Спросите Бернда Пишетсридера и Венделина Видекинга. Тиран? Фанатик? Хитрец? Не важно. Просто вспомните, где был Volkswagen до Пиха и в какую империю компания превратилась при нём. Тот случай, когда выбор средств не так уж и важен на фоне достигнутой цели.