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Пополнение у Mercedes-Benz S-класса: полноприводный гибрид и тканевый салон

Great Wall представил новый бренд Salon и первую модель — 551-сильный электроседан с автопилотом

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Дмитрий Елизаров

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На автосалоне в Гуанчжоу концерн Great Wall показал электромобиль Salon Mecha Dragon: его появление знаменует выход на китайский рынок нового бренда концерна, под которым будут продаваться премиальные легковые машины с электрическими и водородными установками. Как уточняет AutoHome, новинка отличается не только необычной для Китая внешностью, но и продвинутым автопилотом. Седан уже доступен к заказу в лимитированной серии по цене 488 тысяч юаней или 5,55 миллиона рублей.

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  • Новинка выполнена в оригинальном «рубленом» стиле с множеством пере­секающихся под почти прямыми углами граней и скошенными передней и задней частью. Позици­онируется Mecha Dragon как четырёх­дверное купе, хотя технически представляет собой пятиместный седан.
  • Седан назван первым в мире транспортным средством сразу с четырьмя лидарами. Комплекс средств, позволяющих Mecha Dragon общаться с внешним миром, помимо них включает в себя семь камер и двенадцать радаров, а также блок высоко­точного позици­онирования. Производитель­ность процессора, который будет обрабатывать поступающую информацию, составляет 400 триллионов операций в секунду.
  • Помимо этого Mecha Dragon сможет общаться с объектами дорожной инфра­структуры и передавать информацию другим аналогичным автомобилям.
  • Создатели седана обещают оснащать его двумя электро­моторами с отдачей 551 л.с. и 700 Нм крутящего момента. 115-киловаттная батарея обеспечит ему запас хода 802 километра по локальному циклу NEDC, а 480-киловаттное зарядное устройство — возможность подзарядить аккумуляторы наполовину всего за 10 минут.
  • Интерьер выставочного экземпляра не показали, но создатели Mecha Dragon опубликовали изображения салона. На них можно разглядеть, к примеру, ровный пол у задних пассажиров и массивную консоль между передними, а также огромный мульти­медийный дисплей практически во всю ширину передней панели.
  • Поставки новинки концерн планирует начать в следующем году. Модели бренда Salon будут позициони­роваться как высоко­технологичные и премиальные с ценой в диапазоне от 400 до 800 тысяч юаней (4,5–9,1 миллиона рублей).

В России из всех пяти брендов, которыми располагает концерн, представлен Haval с набором кроссоверов и собственно Great Wall — марка продаёт у нас два варианта пикапов.

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