Great Wall представил новый бренд Salon и первую модель — 551-сильный электроседан с автопилотом

На автосалоне в Гуанчжоу концерн Great Wall показал электромобиль Salon Mecha Dragon: его появление знаменует выход на китайский рынок нового бренда концерна, под которым будут продаваться премиальные легковые машины с электрическими и водородными установками. Как уточняет AutoHome, новинка отличается не только необычной для Китая внешностью, но и продвинутым автопилотом. Седан уже доступен к заказу в лимитированной серии по цене 488 тысяч юаней или 5,55 миллиона рублей.