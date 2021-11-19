Great Wall представил новый бренд Salon и первую модель — 551-сильный электроседан с автопилотом

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На автосалоне в Гуанчжоу концерн Great Wall показал электромобиль Salon Mecha Dragon: его появление знаменует выход на китайский рынок нового бренда концерна, под которым будут продаваться премиальные легковые машины с электрическими и водородными установками. Как уточняет AutoHome, новинка отличается не только необычной для Китая внешностью, но и продвинутым автопилотом. Седан уже доступен к заказу в лимитированной серии по цене 488 тысяч юаней или 5,55 миллиона рублей.
В России из всех пяти брендов, которыми располагает концерн, представлен Haval с набором кроссоверов и собственно Great Wall — марка продаёт у нас два варианта пикапов.