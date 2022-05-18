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Great Wall готовит шестиколёсный «киберпикап»

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Дмитрий Елизаров

Компания Great Wall подала в Китае заявку на патентование дизайна шестиколёсного пикапа, изображения которого публикует издание AutoHome. Новинку назовут CyberP6ckup. Цифра 6 в названии отсылает к числу ведущих колёс, а слово Cyber — к внедорожнику из семейства Tank, хотя базироваться пикап будет на стандартной платформе Great Wall.

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  • Основой для шестиколёсника станет грузовик Great Wall Cannon (в России пикапы этого семейства продаются под именем Poer, кроме того, платформа знакома по Haval H9). Однако помимо удлинения кузова и третьей ведущей оси CyberP6ckup будет отличаться и доработанной внешностью.
  • Судя по патентам, он получит новую решётку радиатора, бамперы и другую оптику, а кузов снабдят имитацией полукаркаса безопасности. Кроме того, на патентных изображениях видны ярко-жёлтые вставки. Ранее такое решение было применено на внедорожнике Cybertank на платформе модели Tank 300.
  • По данным издания, CyberP6ckup, несмотря на габариты, будет оснащаться относительно компактным турбомотором объёмом 2,0 литра с отдачей на уровне 230 л.с. Выйти на китайский рынок необычная новинка должна уже в нынешнем году.

В начале марта был продемонстрирован ещё один необычный шестиколёсник, но уже в США. Ателье Apocalypse Manufacturing разработало грузовик с колёсной формулой 6x6 на базе стандартного внедорожника Ford Bronco.

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