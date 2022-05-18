Great Wall готовит шестиколёсный «киберпикап»

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Первый тест китайских пикапов Great Wall Wingle и Poer. Бортовые и грузовые
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Дмитрий Елизаров
Компания Great Wall подала в Китае заявку на патентование дизайна шестиколёсного пикапа, изображения которого публикует издание AutoHome. Новинку назовут CyberP6ckup. Цифра 6 в названии отсылает к числу ведущих колёс, а слово Cyber — к внедорожнику из семейства Tank, хотя базироваться пикап будет на стандартной платформе Great Wall.
В начале марта был продемонстрирован ещё один необычный шестиколёсник, но уже в США. Ателье Apocalypse Manufacturing разработало грузовик с колёсной формулой 6x6 на базе стандартного внедорожника Ford Bronco.