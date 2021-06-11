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В России появился большой пикап от Great Wall на платформе Haval H9: цены и комплектации

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Кирилл Малышев

Китайский бренд Great Wall пополнил российскую линейку вторым пикапом под названием Poer. Как и Wingle 7, он продаётся через дилерскую сеть Haval. Новинка стоит от 2,3 миллиона рублей и оснащается только дизельным мотором и автоматической коробкой передач.

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  • В Китае модель известна как P-серия. Для нашего рынка выбрали имя собственное, созвучное с английским словом power (в переводе — сила).
  • Построенный на платформе внедорожника Haval H9 пикап вытянулся на 5403 миллиметра в длину и на 1934 в ширину, а его высота составляет 1886 милли­метров.
  • Двухлитровый дизель развивает 150 л.с. и 400 Нм крутящего момента и сочетается с автоматической 8‑ступен­чатой коробкой ZF. Разгон до сотни занимает у модели 16 секунд, а максимальная скорость составляет 155 км/ч. В режиме езды по городу пикап расходует 10,9 литра топлива на 100 километров.
  • C массой ситуация интересная. Китайцы, зная российские реалии, прописали максимально допустимую массу 2495 килограммов, чтобы Poer не попадал под ограничения грузового каркаса. И вышло, что при снаряжённой массе 2120 килограммов пикап берёт на борт всего 375 килограммов (с учётом пассажиров).
  • Привод у Поэра полный, с понижающим рядом и блокировкой заднего дифференциала. При клиренсе в 235 миллиметров пикап может преодолевать брод глубиной до полуметра. Тормоза на всех колёсах дисковые.
  • В базовой комплектации Comfort за 2,3 миллиона рублей в автомобиле будут круиз-контроль, система выбора ездовых режимов, 18-дюймовые литые диски, тканевый салон, мультируль, обогрев передних сидений, зоны покоя дворников и форсунок стекло­омывателя, ESP, две подушки безопасности, задний парктроник, медиасистема с экраном на 9 дюймов и камерой заднего вида, датчики дождя и света, LED-фары, кондиционер.
  • В более дорогой комплектации Premium за 2,45 миллиона рублей появятся блокировки заднего и центрального дифференциалов, дуги в кузове, обогрев руля, кожаный салон, электро­регулировки передних сидений, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, климат-контроль и электро­складывание зеркал.

Ранее на Шанхайском автосалоне концерн Great Wall продемонстрировал прототип пикапа, который в будущем станет флагманом модельной линейки Cannon. На концепте реализовано довольно редкое для пикапов решение: его оснастили полностью независимой адаптивной подвеской. Концепт снабжён трёхлитровым турбированным V6 с отдачей в 354 л.с. и 500 Нм крутящего момента, который работает в паре с 9‑диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Уже анонсиро­вана и гибридная модификация с электромотором.

Заманчивое предложение?

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