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Компания Great Wall потратила 1,4 миллиарда долларов на разработку гибридной установки и водительских ассистентов

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Дмитрий Елизаров

Китайская корпорация Great Wall подсчитала объёмы вложений в перспективные исследования и разработки в 2021 году. Они составили 9,07 миллиарда юаней (1,37 миллиарда долларов), что на 76% больше, чем за год до этого. Средства были потрачены в том числе на разработку особо эффективной гибридной системы и комплекса водительских ассистентов.

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  • Одним из главных результатов инвестиций корпорация называет создание платформы L.E.M.O.N. DHT. Это модернизированная и ориентированная на гибриды версия фирменной модульной архитектуры L.E.M.O.N. На платформе L.E.M.O.N. базируется, к примеру, продающийся в России кроссовер Haval Jolion. Разработка позволяет экономить на 35–50% больше топлива по сравнению с автомобилями на других архитектурах.
  • Такую систему получила, к примеру, дебютировавшая в Таиланде гибридная модификация Jolion. Его силовая установка с полуторалитровым турбомотором в составе развивает 190 л.с., но при этом расходует около 4 литров топлива на 100 километров — это примерно вдвое меньше, чем расход российских бензиновых Jolion.
  • В качестве ещё одного достижения корпорация упоминает электронную архитектуру Coffee Intelligence 2.0 — в её состав входят интеллектуальные водительские ассистенты, которые работают совместно с бортовой навигацией. Автомобили, располагающие такой архитектурой, могут помогать водителю при манёврах и отслеживать его состояние.
  • В ближайшие пять лет Great Wall намерена довести объём инвестиций в разработки до 100 миллиардов юаней. Эти средства будут потрачены среди прочего на строительство первого климатически нейтрального завода с нулевым объёмом выбросов. Заработать он должен уже в 2023 году.

Ближайшей новинкой корпорации для российского рынка должен стать новый кроссовер Haval Dargo, который также основан на платформе L.E.M.O.N. Производство вседорожника со 192-сильным двухлитровым мотором и полным приводом уже стартовало на заводе Haval в Тульской области, но цены пока не названы.

Согласны пересесть на гибрид ради экономии топлива?

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