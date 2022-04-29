Компания Great Wall потратила 1,4 миллиарда долларов на разработку гибридной установки и водительских ассистентов

Материал по теме
В классе — новенький. Все плюсы и минусы Haval Jolion: подробный тест
Подержанные Tesla в США стали дороже новых
Дмитрий Елизаров
Китайская корпорация Great Wall подсчитала объёмы вложений в перспективные исследования и разработки в 2021 году. Они составили 9,07 миллиарда юаней (1,37 миллиарда долларов), что на 76% больше, чем за год до этого. Средства были потрачены в том числе на разработку особо эффективной гибридной системы и комплекса водительских ассистентов.
Ближайшей новинкой корпорации для российского рынка должен стать новый кроссовер Haval Dargo, который также основан на платформе L.E.M.O.N. Производство вседорожника со 192-сильным двухлитровым мотором и полным приводом уже стартовало на заводе Haval в Тульской области, но цены пока не названы.