Компания Great Wall потратила 1,4 миллиарда долларов на разработку гибридной установки и водительских ассистентов

Китайская корпорация Great Wall подсчитала объёмы вложений в перспективные исследования и разработки в 2021 году. Они составили 9,07 миллиарда юаней (1,37 миллиарда долларов), что на 76% больше, чем за год до этого. Средства были потрачены в том числе на разработку особо эффективной гибридной системы и комплекса водительских ассистентов.