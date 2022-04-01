Great Wall не будет покидать российский рынок

На данный момент никаких изменений в своей работе на российском рынке Great Wall не планирует. Однако, по словам руководства, концерн будет всесторонне рассматривать и оценивать дальнейшие перспективы, и по итогам этого рассмотрения позиция Great Wall может быть изменена. В какую сторону и в какие сроки — не уточняется.