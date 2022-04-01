Great Wall не будет покидать российский рынок

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Дмитрий Елизаров
Китайский автопроизводитель Great Wall, представленный в России главным образом брендом Haval, не намерен сворачивать свои российские операции — как минимум какое-то время. Об этом пишет издание Nikkei, которое уточняет, что руководство концерна параллельно заявило о возможности внесения неких корректив в будущем.
В нынешнем году в нашей стране может появиться и новинка бренда Haval — кроссовер Dargo встанет на конвейер тульского предприятия. Вседорожник уже сертифицировали для российского рынка — с одним двигателем, но двумя типами привода и двумя вариантами оформления кузова.