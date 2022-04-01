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Great Wall не будет покидать российский рынок

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Дмитрий Елизаров

Китайский автопроизводитель Great Wall, представленный в России главным образом брендом Haval, не намерен сворачивать свои российские операции — как минимум какое-то время. Об этом пишет издание Nikkei, которое уточняет, что руководство концерна параллельно заявило о возможности внесения неких корректив в будущем.

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  • На данный момент никаких изменений в своей работе на российском рынке Great Wall не планирует. Однако, по словам руководства, концерн будет всесторонне рассматривать и оценивать дальнейшие перспективы, и по итогам этого рассмотрения позиция Great Wall может быть изменена. В какую сторону и в какие сроки — не уточняется.
  • Great Wall считает Россию своим крупнейшим зарубежным рынком. Кроме того, завод Haval в Тульской области является единственным предприятием концерна за пределами Китая, а продажи кроссоверов, которые здесь выпускают, по оценкам Great Wall остаются на прежнем уровне.

В нынешнем году в нашей стране может появиться и новинка бренда Haval — кроссовер Dargo встанет на конвейер тульского предприятия. Вседорожник уже сертифицировали для российского рынка — с одним двигателем, но двумя типами привода и двумя вариантами оформления кузова.

Рассматривали бы что-нибудь от Haval в качестве альтернативы нынешней машине?

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