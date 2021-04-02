Учёные придумали способ перерабатывать старые шины в графен. Он делает бетон очень прочным
Кирилл Малышев
Исследователи из американского университета Райса разработали новый способ извлечения графена при переработке шин. Как пишет New Atlas, это на пользу экологии, а добавлять вещество можно в бетон, и он от этого становится крепче.
Учёные опирались на предыдущие опыты, в которых при изготовлении графена используется метод джоулевого нагревания. С помощью электрического разряда практически любое содержащее углерод вещество можно нагреть до более чем 2700 градусов Цельсия. В результате образуется так называемый турбостатический графен. Его слои выстроены неидеально, что облегчает его интеграцию в композитные материалы.
Ранее методику практиковали при переработке продуктов питания и пластика. Теперь — и для отходивших своё шин. Если пытаться извлечь графен сразу, получается плохо. Но сейчас учёные решили взять в качестве сырья результат первичной переработки покрышек — пиролиза. Это горение при низком содержании кислорода, после которого выделяется масло, широко применяемое в промышленности, и твёрдый углеродный остаток.
Последнему прежде не могли придумать достойного использования. В университете Райса обнаружили, что из него получается высокий процент графена. Его в небольшом количестве достаточно добавить в бетон, чтобы тот стал прочнее на 30%. Преимуществ несколько. Старые шины качественно перерабатываются, меньше загрязняя природу. На это же работает повышение прочности бетона: его можно меньше использовать и, следовательно, меньше производить, сокращая выбросы в атмосферу. Ну и, разумеется, улучшение характеристик бетона.
Год назад британское агентство Emissions Analytics выяснило, что обычные автомобильные шины при эксплуатации выбрасывают в атмосферу в 1000 раз больше опасных частиц, чем выхлопные газы двигателей. Эксперты провели эксперимент: проехали на популярном семейном хэтчбеке с двигателем экологического класса Euro 6d. Замерив уровень выброса вредных частиц, они выяснили, что на один километр выделяется 5,8 грамма вредных частиц, что в 1289 раз больше предельного уровня выбросов современного двигателя (4,5 миллиграмма на километр).