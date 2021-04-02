Учёные придумали способ перерабатывать старые шины в графен. Он делает бетон очень прочным

Исследователи из американского университета Райса разработали новый способ извлечения графена при переработке шин. Как пишет New Atlas, это на пользу экологии, а добавлять вещество можно в бетон, и он от этого становится крепче.

Учёные опирались на предыдущие опыты, в которых при изготов­лении графена используется метод джоулевого нагревания. С помощью электриче­ского разряда практически любое содер­жащее углерод вещество можно нагреть до более чем 2700 градусов Цельсия. В резуль­тате образуется так называемый турбо­статический графен. Его слои выстроены неидеально, что облегчает его интеграцию в композитные материалы.

Ранее методику практиковали при переработке продуктов питания и пластика. Теперь — и для отходивших своё шин. Если пытаться извлечь графен сразу, получается плохо. Но сейчас учёные решили взять в качестве сырья результат первичной переработки покрышек — пиролиза. Это горение при низком содер­жании кислорода, после которого выделяется масло, широко применя­емое в промыш­ленности, и твёрдый углеродный остаток.

Последнему прежде не могли придумать достойного использо­вания. В универ­ситете Райса обнаружили, что из него получается высокий процент графена. Его в небольшом количестве достаточно добавить в бетон, чтобы тот стал прочнее на 30%. Преимуществ несколько. Старые шины качественно перерабаты­ваются, меньше загрязняя природу. На это же работает повышение прочности бетона: его можно меньше использовать и, следовательно, меньше производить, сокращая выбросы в атмосферу. Ну и, разумеется, улучшение характеристик бетона.