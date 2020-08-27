На АвтоВАЗе поймали мошенника, торговавшего списанными из автопарка машинами

АвтоВАЗ запустил специальную серию Lada Granta Cross Quest для любителей чёрного

Новости

Дмитрий Елизаров

На АвтоВАЗе началось производство универсала Lada Granta Cross спецверсии Quest, сообщила пресс-служба компании в четверг. Отличия новинки заключаются в особом оформлении кузова и интерьера.

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  • Внешне Lada Granta Cross Quest отличается рядом деталей, окрашенных в чёрный цвет. В их число входят крыша, рейлинги и колёсные диски с алмазной огранкой.

  • Кросс-универсал в версии Quest стал первой моделью АвтоВАЗа, на которой применена новая обивка сидений из грязе- и водоотталкивающей ткани. Сиденья также получили тематическую вышивку с названием модификации.

  • Штатное оснащение универсала дополнено резиновым ковриком багажника и двумя сетками для фиксации грузов, а также парктрониками и подогревом лобового стекла.

  • В какую сумму обойдётся новинка, пока неизвестно. Ранее АвтоВАЗ выпустил ещё одну спецверсию с тем же названием на базе универсала Lada Largus Cross.

А вам интересны «особые» новинки из Тольятти?

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