АвтоВАЗ запустил специальную серию Lada Granta Cross Quest для любителей чёрного

Внешне Lada Granta Cross Quest отличается рядом деталей, окрашенных в чёрный цвет. В их число входят крыша, рейлинги и колёсные диски с алмазной огранкой.

Кросс-универсал в версии Quest стал первой моделью АвтоВАЗа, на которой применена новая обивка сидений из грязе- и водоотталкивающей ткани. Сиденья также получили тематическую вышивку с названием модификации.

Штатное оснащение универсала дополнено резиновым ковриком багажника и двумя сетками для фиксации грузов, а также парктрониками и подогревом лобового стекла.