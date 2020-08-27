АвтоВАЗ запустил специальную серию Lada Granta Cross Quest для любителей чёрного
Дмитрий Елизаров
На АвтоВАЗе началось производство универсала Lada Granta Cross спецверсии Quest, сообщила пресс-служба компании в четверг. Отличия новинки заключаются в особом оформлении кузова и интерьера.
Внешне Lada Granta Cross Quest отличается рядом деталей, окрашенных в чёрный цвет. В их число входят крыша, рейлинги и колёсные диски с алмазной огранкой.
Кросс-универсал в версии Quest стал первой моделью АвтоВАЗа, на которой применена новая обивка сидений из грязе- и водоотталкивающей ткани. Сиденья также получили тематическую вышивку с названием модификации.
Штатное оснащение универсала дополнено резиновым ковриком багажника и двумя сетками для фиксации грузов, а также парктрониками и подогревом лобового стекла.
В какую сумму обойдётся новинка, пока неизвестно. Ранее АвтоВАЗ выпустил ещё одну спецверсию с тем же названием на базе универсала Lada Largus Cross.