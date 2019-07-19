Обновлённая Lada Granta Sport попалась на тестах

Внешне «заряженная» версия отлича­ется от обычной Гранты накладками на порогах, колёс­ными дисками другого дизайна, изменён­ным задним бампером, небольшим спойлером на крышке багаж­ника и крупной насадкой на выхлопной трубе.

По слухам, Lada Granta Sport после обновления должна получить форсиро­ванный до 120 лошади­ных сил 1,6-литровый атмосферный мотор, задние дисковые тормоза и занижен­ную подвеску. Помимо модифи­кации Sport, у Гранты появится версия Drive Active, которая будет иметь всё те же визуальные доработки, но сохранит 106-сильный двигатель, доступный на стандарт­ных вариантах семей­ства.