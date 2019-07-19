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Обновлённая Lada Granta Sport попалась на тестах

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Николай Андреев

В распоряжении Журнала Авто.ру появились фото­графии прототипа рестайлин­говой модифи­кации Lada Granta Sport. Седан проходит испытания в Тольятти.

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  • Внешне «заряженная» версия отлича­ется от обычной Гранты накладками на порогах, колёс­ными дисками другого дизайна, изменён­ным задним бампером, небольшим спойлером на крышке багаж­ника и крупной насадкой на выхлопной трубе.

  • По слухам, Lada Granta Sport после обновления должна получить форсиро­ванный до 120 лошади­ных сил 1,6-литровый атмосферный мотор, задние дисковые тормоза и занижен­ную подвеску. Помимо модифи­кации Sport, у Гранты появится версия Drive Active, которая будет иметь всё те же визуальные доработки, но сохранит 106-сильный двигатель, доступный на стандарт­ных вариантах семей­ства.

  • Ожидается, что Granta Sport поступит в продажу до конца 2019 года, однако официаль­ной информации от «АвтоВАЗа» пока нет.

Смогли бы отличить Granta Sport без камуфляжа от обычной?

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