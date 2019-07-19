Обновлённая Lada Granta Sport попалась на тестах
Николай Андреев
В распоряжении Журнала Авто.ру появились фотографии прототипа рестайлинговой модификации Lada Granta Sport. Седан проходит испытания в Тольятти.
Внешне «заряженная» версия отличается от обычной Гранты накладками на порогах, колёсными дисками другого дизайна, изменённым задним бампером, небольшим спойлером на крышке багажника и крупной насадкой на выхлопной трубе.
По слухам, Lada Granta Sport после обновления должна получить форсированный до 120 лошадиных сил
1,6-литровыйатмосферный мотор, задние дисковые тормоза и заниженную подвеску. Помимо модификации Sport, у Гранты появится версия Drive Active, которая будет иметь всё те же визуальные доработки, но сохранит 106-сильныйдвигатель, доступный на стандартных вариантах семейства.
Ожидается, что Granta Sport поступит в продажу до конца 2019 года, однако официальной информации от «АвтоВАЗа» пока нет.