АвтоВАЗ лишил Lada Granta дорогих комплектаций с «роботом»

Сокращение коснулось исключительно Lada Granta с 16-клапан ­ным мотором объёмом 1,6 литра мощностью 106 л.с. — то есть с самым мощным двигателем из доступных для модели. Из перечня возможных вариантов оснащения пропало по одной комплектации Гранты в кузовах седан и универсал. Это четырёх­дверка Lada Granta Luxe, стоившая минимум 634 800 рублей (исполнение Luxe Prestige по цене на 20 тысяч дороже ещё доступно), и пятидверная Lada Granta Luxe Prestige, предлагав­шаяся по цене от 678 800 рублей.

Список возможных комплектаций Гранты в кузове хэтчбек укорочен сразу на три пункта. Модель со 106-сильным мотором и «роботом» больше нельзя заказать в испол­нениях Comfort, Luxe и Luxe Prestige — стоили эти автомобили от 610 500 до 668 800 рублей. Таким образом, роботизиро­ванный вариант у этой версии Lada Granta остался только один — комплектация Classic/Optima по цене от 588 500 рублей.

На АвтоВАЗе порталу заявили, что приводят комплектации модели в соответ­ствие требованиям рынка.

У Lada Granta есть ещё один двухпедальный вариант, который комплектуется четырёх­ступенчатой автомати­ческой коробкой, но агрегатировать ею завод пред­лагает только 98-силь ­ный двигатель. Седан с таким силовым агрегатом стоит минимум 630 500 рублей.