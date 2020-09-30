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АвтоВАЗ лишил Lada Granta дорогих комплектаций с «роботом»

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Дмитрий Елизаров

Список доступных комплектаций седана Lada Granta сократился на пять пунктов. Как пишет Лада.Онлайн, все исключённые из прайс-листа комплектации — это варианты исполнения с «роботом» AMT, и большинство из них близки к топовым.

  • Сокращение коснулось исключительно Lada Granta с 16-клапан­ным мотором объёмом 1,6 литра мощностью 106 л.с. — то есть с самым мощным двигателем из доступных для модели. Из перечня возможных вариантов оснащения пропало по одной комплектации Гранты в кузовах седан и универсал. Это четырёх­дверка Lada Granta Luxe, стоившая минимум 634 800 рублей (исполнение Luxe Prestige по цене на 20 тысяч дороже ещё доступно), и пятидверная Lada Granta Luxe Prestige, предлагав­шаяся по цене от 678 800 рублей.

  • Список возможных комплектаций Гранты в кузове хэтчбек укорочен сразу на три пункта. Модель со 106-сильным мотором и «роботом» больше нельзя заказать в испол­нениях Comfort, Luxe и Luxe Prestige — стоили эти автомобили от 610 500 до 668 800 рублей. Таким образом, роботизиро­ванный вариант у этой версии Lada Granta остался только один — комплектация Classic/Optima по цене от 588 500 рублей.

  • На АвтоВАЗе порталу заявили, что приводят комплектации модели в соответ­ствие требованиям рынка.

  • У Lada Granta есть ещё один двухпедальный вариант, который комплектуется четырёх­ступенчатой автомати­ческой коробкой, но агрегатировать ею завод пред­лагает только 98-силь­ный двигатель. Седан с таким силовым агрегатом стоит минимум 630 500 рублей.

  • С 1 октября АвтоВАЗ может увеличить цены на всю свою продукцию. Повышение планируется незначи­тельным (плюс 2–3%), но станет пятым за нынешний год.

Если АвтоВАЗ, то «робот» или «автомат»?

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