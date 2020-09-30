АвтоВАЗ лишил Lada Granta дорогих комплектаций с «роботом»
Дмитрий Елизаров
Список доступных комплектаций седана Lada Granta сократился на пять пунктов. Как пишет Лада.Онлайн, все исключённые из прайс-листа комплектации — это варианты исполнения с «роботом» AMT, и большинство из них близки к топовым.
Сокращение коснулось исключительно Lada Granta с
16-клапанным мотором объёмом 1,6 литра мощностью 106 л.с. — то есть с самым мощным двигателем из доступных для модели. Из перечня возможных вариантов оснащения пропало по одной комплектации Гранты в кузовах седан и универсал. Это четырёхдверка Lada Granta Luxe, стоившая минимум 634 800 рублей (исполнение Luxe Prestige по цене на 20 тысяч дороже ещё доступно), и пятидверная Lada Granta Luxe Prestige, предлагавшаяся по цене от 678 800 рублей.
Список возможных комплектаций Гранты в кузове хэтчбек укорочен сразу на три пункта. Модель со 106-сильным мотором и «роботом» больше нельзя заказать в исполнениях Comfort, Luxe и Luxe Prestige — стоили эти автомобили от 610 500 до 668 800 рублей. Таким образом, роботизированный вариант у этой версии Lada Granta остался только один — комплектация Classic/Optima по цене от 588 500 рублей.
На АвтоВАЗе порталу заявили, что приводят комплектации модели в соответствие требованиям рынка.
У Lada Granta есть ещё один двухпедальный вариант, который комплектуется четырёхступенчатой автоматической коробкой, но агрегатировать ею завод предлагает только
98-сильный двигатель. Седан с таким силовым агрегатом стоит минимум 630 500 рублей.
С 1 октября АвтоВАЗ может увеличить цены на всю свою продукцию. Повышение планируется незначительным (плюс 2–3%), но станет пятым за нынешний год.