АвтоВАЗ объявил о отзыве Lada Granta из-за неисправных тормозов

Из-за дефектного обратного клапана давление может создавать недостаточное усилие в вакуумном цилиндре тормозной системы. Это приводит к увеличению усилия на педали тормоза. На отзываемых машинах проверят проблемную деталь и при необходимости заменят её. Все ремонтные работы для владельцев будут бесплатными.

Ранее стало известно, что в проблемную партию вошли 6917 Lada Granta, выпущенных с 13 августа по 19 сентября 2019 года. Официальная цифра отзываемых машин оказалась меньше, так как не всем клиентам успели передать неисправные автомобили.

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи нового сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Рос­стандартом. Для просмотра информации по машине необходимо ввести государственный номер или VIN-код. Также можно бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.