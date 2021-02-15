В Ладах нашли новый дефект: чтобы его выявить, нужно 10 раз нажать на педаль сцепления

Потенциально неисправные Lada Granta были отгружены в дилерскую сеть в период с 15 января по 9 февраля нынешнего года. Проверку работы педали сцепления на них проведут в рамках предпродажной подготовки.

Как уточняет издание, для проверки необходимо ровно 10 раз нажать на педаль с максимальным усилием — это позволит либо убедиться в исправности узла, либо выявить неисправность.

В конце прошлой недели стало известно о необходимости замены масляного насоса на моделях Granta, Vesta, Largus и Xray, отгруженных с 21 августа по 10 ноября прошлого года. Насос может отказаться работать при низких температурах.