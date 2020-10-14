Lada Granta превратилась в легковой грузовик Prima с пневмоподвеской
Дмитрий Елизаров
Нижегородская компания «Промтех» опубликовала список вариантов исполнения и цены на новый грузовой вариант Гранты под названием Prima. Модель получит три кузова в трёх вариантах длины, пневмоподвеску и цену от 987 900 рублей.
Изолированный грузовой отсек доступен в трёх исполнениях — промтоварный фургон, рефрижератор и евротент. Самым просторным оказался тентованный вариант — от 4,9 до 6,7 куб. м, объём фургона с жёсткими стенками варьирует от 4,8 до 6,6 куб. м, а в рефрижератор поместится от 4,4 до 6,1 куб. м.
Двери грузовых отсеков из пластика, в подвеске применяются пневмоэлементы, а в комплектацию Granta Prima включены обтекатель на крыше кабины и кондиционер. Вариант двигателя только один. Это самый доступный из предлагаемых для Lada Granta моторов — 1,6-литровый атмосферный восьмиклапанник мощностью 87 л.с., сагрегатированный с
5-ступенчатой механической коробкой.
Базовая стоимость тентованной Lada Granta Prima составляет 987 900 рублей, фургон оценён минимум в 999 900 рублей, а рефрижератор стоит от
1 179 900 рублей.
В феврале стало известно, что у Lada Granta появится коммерческая модификация, способная перевезти до тонны груза. Разработкой особо грузоподъёмной версии Гранты занялась фирма ВИС-Авто — дочернее предприятие АвтоВАЗа.