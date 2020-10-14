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Lada Granta превратилась в легковой грузовик Prima с пневмоподвеской

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Дмитрий Елизаров

Нижегородская компания «Промтех» опубликовала список вариантов испол­нения и цены на новый грузовой вариант Гранты под названием Prima. Модель получит три кузова в трёх вариантах длины, пневмо­подвеску и цену от 987 900 рублей.

Lada Granta Prima промтоварный фургон
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  • Изолированный грузовой отсек доступен в трёх испол­нениях — промтоварный фургон, рефри­жератор и евротент. Самым просторным оказался тенто­ванный вариант — от 4,9 до 6,7 куб. м, объём фургона с жёсткими стенками варьирует от 4,8 до 6,6 куб. м, а в рефрижератор поместится от 4,4 до 6,1 куб. м.

  • Двери грузовых отсеков из пластика, в подвеске применяются пневмо­элементы, а в комплектацию Granta Prima включены обтекатель на крыше кабины и кондици­онер. Вариант двигателя только один. Это самый доступный из пред­лагаемых для Lada Granta моторов — 1,6-литровый атмосферный восьми­клапанник мощностью 87 л.с., сагрегати­рованный с 5-ступен­чатой механической коробкой.

  • Базовая стоимость тентованной Lada Granta Prima составляет 987 900 рублей, фургон оценён минимум в 999 900 рублей, а рефрижератор стоит от 1 179 900­ рублей.

  • В феврале стало известно, что у Lada Granta появится коммер­ческая модификация, способная пере­везти до тонны груза. Разработкой особо грузо­подъёмной версии Гранты занялась фирма ВИС-Авто — дочернее предприятие АвтоВАЗа.

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