Из Lada Granta сделают грузовик, способный перевезти тонну
Николай Андреев
Фирма «ВИС-Авто», принадлежащая АвтоВАЗу и специализирующаяся на мелкосерийном производстве грузовых моделей Lada, готовит Гранту с повышенной до одной тонны грузоподъёмностью. Об этом стало известно самарскому изданию «Автоброкер».
Сейчас в линейке «ВИС-Авто» есть Lada Granta с полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской. В зависимости от версии её грузоподъёмность составляет от 600 до 780 килограммов. Более крупный и полностью рамный УАЗ Пикап способен увезти не более 765 килограммов.
Сроки появления новой модификации грузовой Гранты пока неизвестны. Также нет данных, как именно планируют достичь повышения грузоподъёмности.
Грузовые Lada Granta оснащаются бензиновым атмосферным 1.6 мощностью 87 л.с. (140 Н·м) и пятиступенчатой «механикой». По сравнению с легковыми версиями, у таких машин изменено передаточное число главной пары (3,9 вместо 3,7).
Начальная стоимость бортовой Гранты составляет 703 000 рублей. За изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова объёмом до 4100 литров придётся отдать минимум 739 000 рублей.