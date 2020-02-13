Из Lada Granta сделают грузовик, способный перевезти тонну

Сейчас в линейке «ВИС-Авто» есть Lada Granta с полу­рамной конст­рукцией кузова и рессорной задней подвеской. В зави­симости от версии её грузо­подъёмность состав­ляет от 600 до 780 кило­граммов. Более крупный и полностью рамный УАЗ Пикап способен увезти не более 765 килограммов.