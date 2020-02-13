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Из Lada Granta сделают грузовик, способный перевезти тонну

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Николай Андреев

Фирма «ВИС-Авто», принадлежащая АвтоВАЗу и специализи­рующаяся на мелко­серийном производ­стве грузовых моделей Lada, готовит Гранту с повышенной до одной тонны грузо­подъёмностью. Об этом стало известно самарскому изданию «Автоброкер».

ВИС-2349
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ВИС-2349

  • Сейчас в линейке «ВИС-Авто» есть Lada Granta с полу­рамной конст­рукцией кузова и рессорной задней подвеской. В зави­симости от версии её грузо­подъёмность состав­ляет от 600 до 780 кило­граммов. Более крупный и полностью рамный УАЗ Пикап способен увезти не более 765 килограммов.

  • Сроки появления новой модификации грузовой Гранты пока неизвестны. Также нет данных, как именно плани­руют достичь повышения грузо­подъёмности.

Грузовые Lada Granta оснащаются бензиновым атмосферным 1.6 мощностью 87 л.с. (140 Н·м) и пятиступен­чатой «механикой». По сравнению с легковыми версиями, у таких машин изменено пере­даточное число главной пары (3,9 вместо 3,7).

Начальная стоимость бортовой Гранты составляет 703 000 рублей. За изотерми­ческий и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова объёмом до 4100 литров придётся отдать минимум 739 000 рублей.

Такая Гранта или обычный пикап?

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