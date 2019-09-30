Найдена Lada Granta с пробегом 940 тысяч километров
Николай Андреев
В Йошкар-Оле в дилерский центр Lada попал седан Granta, купленный там же в 2013 году. За шесть лет машина проехала 940 777 километров. Об этом стало известно порталу «Лада.Онлайн».
Такой большой пробег у Гранты заметен по сильно отпескоструенным фарам, решётке радиатора, капоту и зеркалам заднего вида. В остальном, кроме небольших повреждений и разбитого фонаря, ничто не выдаёт большое число на одометре.
За всю жизнь Lada Granta пережила три ремонта атмосферного двигателя, один из которых был капитальным, а два других свелись к установке новых поршневых колец. Ещё трижды менялись диски сцепления в пятиступенчатой «механике» и только раз – подшипники в коробке передач.
Автомобилем владел один хозяин, который ежедневно проезжал около 430 километров, причём в качестве такси машина не использовалась. Он остался доволен Грантой и решил поменять её на такую же модель, только новую, которая в прошлом году пережила крупный рестайлинг.