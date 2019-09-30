Найдена Lada Granta с пробегом 940 тысяч километров

Такой большой пробег у Гранты заметен по сильно отпеско­струенным фарам, решётке радиатора, капоту и зеркалам заднего вида. В остальном, кроме небольших повреждений и разбитого фонаря, ничто не выдаёт большое число на одометре.

За всю жизнь Lada Granta пережила три ремонта атмо­сферного двигателя, один из которых был капитальным, а два других свелись к установке новых поршневых колец. Ещё трижды менялись диски сцепления в пяти­ступенчатой «механике» и только раз – подшипники в коробке передач.