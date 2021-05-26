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7 дюймов и Яндекс.Авто: стартовали продажи Lada Granta с новой мультимедийкой

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Дмитрий Елизаров

Дилеры АвтоВАЗа начали принимать заказы на модель Lada Granta с новой мульти­медийной системой EnjoY Pro. Ранее этой системой уже оснастили Lada Vesta, но Гранта получила более компактный вариант устройства. Цена — от 638 900 рублей.

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  • Lada Granta получила мультимедийную систему с тачскрином впервые за несколько лет — до этого момента модель комплекто­валась только магнитолой с радио­приёмником. Теперь для Гранты доступно устройство с 7-дюймо­вым экраном и набором сервисов Яндекс.Авто, включая Навигатор, Заправки, Музыку и голосового помощника Алиса.

  • Экран устройства базируется на IPS-матрице, а озвучивать салон автомобиля, как и на Lada Vesta, планируется при помощи системы объёмного звука Arkamys. Кроме того, EnjoY Pro способна обновлять программное обеспе­чение «по воздуху» и поддер­живает интеграцию телефонов в экосистеме Яндекса — скажем, маршрут можно строить на смартфоне и после этого переносить в бортовую медиасистему.

  • EnjoY Pro будет устанавливаться на все Гранты вне зависимости от типа кузова. Не получит систему только модель в базовых комплектациях Standart и Classic: устройство появится начиная с версии Comfort. На данный момент седан Lada Granta в таком исполнении оцени­вается в базовые 598 500 рублей, но новая мульти­медийка, судя по официаль­ному заявлению, увеличит его стоимость на 40 тысяч рублей.

  • Ранее АвтоВАЗ начал оснащать Гранту новым двигателем — усовершен­ствованной версией восьми­клапанного мотора объёмом 1,6 литра. Его появление в моторной гамме на стоимости модели не отразилось.

А вам нравится новая мультимедийная система Lada?

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