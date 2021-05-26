7 дюймов и Яндекс.Авто: стартовали продажи Lada Granta с новой мультимедийкой
Дмитрий Елизаров
Дилеры АвтоВАЗа начали принимать заказы на модель Lada Granta с новой мультимедийной системой EnjoY Pro. Ранее этой системой уже оснастили Lada Vesta, но Гранта получила более компактный вариант устройства. Цена — от 638 900 рублей.
Lada Granta получила мультимедийную систему с тачскрином впервые за несколько лет — до этого момента модель комплектовалась только магнитолой с радиоприёмником. Теперь для Гранты доступно устройство с
7-дюймовым экраном и набором сервисов Яндекс.Авто, включая Навигатор, Заправки, Музыку и голосового помощника Алиса.
Экран устройства базируется на IPS-матрице, а озвучивать салон автомобиля, как и на Lada Vesta, планируется при помощи системы объёмного звука Arkamys. Кроме того, EnjoY Pro способна обновлять программное обеспечение «по воздуху» и поддерживает интеграцию телефонов в экосистеме Яндекса — скажем, маршрут можно строить на смартфоне и после этого переносить в бортовую медиасистему.
EnjoY Pro будет устанавливаться на все Гранты вне зависимости от типа кузова. Не получит систему только модель в базовых комплектациях Standart и Classic: устройство появится начиная с версии Comfort. На данный момент седан Lada Granta в таком исполнении оценивается в базовые 598 500 рублей, но новая мультимедийка, судя по официальному заявлению, увеличит его стоимость на 40 тысяч рублей.
Ранее АвтоВАЗ начал оснащать Гранту новым двигателем — усовершенствованной версией восьмиклапанного мотора объёмом 1,6 литра. Его появление в моторной гамме на стоимости модели не отразилось.