АвтоВАЗ подтвердил новый мотор 1.6 для Гранты

Двигатель получил 48 новых деталей. Они появились в поршневой и клапанной группах, системе зажигания и других узлах. Изменились коленвал и распредвал. В резуль­тате модерни­зации степень сжатия мотора выросла с 10,3 до 10,5.

Мощность увеличилась с 87 до 90 л.с., крутящий момент – со 140 до 143 Нм. При этом обороты максимальной мощности снизились с 5100 до 5000 об./мин. Расход бензина в городе сократился на 200–300 мл/100 км. Но главное: первая регулировка клапанов требуется на 90 000 км. При этом гидро­компен­саторов в двигателе по-прежнему нет.