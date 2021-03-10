АвтоВАЗ подтвердил новый мотор 1.6 для Гранты
Кирилл Малышев
В скором времени на Lada Granta появится новый мотор — модернизированный восьмиклапанный агрегат 1.6, который на днях стал доступен на рестайлинговом Lada Largus. Представители АвтоВАЗа подтвердили эту информацию в рамках проходящего 10 марта тест-драйва модели Largus.
Двигатель получил 48 новых деталей. Они появились в поршневой и клапанной группах, системе зажигания и других узлах. Изменились коленвал и распредвал. В результате модернизации степень сжатия мотора выросла с 10,3 до 10,5.
Мощность увеличилась с 87 до 90 л.с., крутящий момент – со 140 до 143 Нм. При этом обороты максимальной мощности снизились с 5100 до 5000
об./мин.Расход бензина в городе сократился на 200–300 мл/100 км. Но главное: первая регулировка клапанов требуется на 90 000 км. При этом гидрокомпенсаторов в двигателе по-прежнему нет.
Ранее в феврале АвтоВАЗ обязал свои дилерские центры проверить педаль сцепления у 9112 автомобилей Lada Granta. Как пишет «Лада.Онлайн», неисправность педали может привести к блокированию дверей автомобиля. Для проверки необходимо 10 раз нажать на педаль с максимальным усилием. Это позволит либо убедиться в исправности узла, либо выявить неисправность.