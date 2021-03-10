Новый УАЗ, первый «горячий» кроссовер от Hyundai и другие события дня

АвтоВАЗ подтвердил новый мотор 1.6 для Гранты

Новости

Кирилл Малышев

В скором времени на Lada Granta появится новый мотор — модерни­зированный восьми­клапанный агрегат 1.6, который на днях стал доступен на рестай­линго­вом Lada Largus. Предста­вители АвтоВАЗа подтвердили эту информацию в рамках проходящего 10 марта тест-драйва модели Largus.

  • Двигатель получил 48 новых деталей. Они появились в поршневой и клапанной группах, системе зажигания и других узлах. Изменились коленвал и распредвал. В резуль­тате модерни­зации степень сжатия мотора выросла с 10,3 до 10,5.

  • Мощность увеличилась с 87 до 90 л.с., крутящий момент – со 140 до 143 Нм. При этом обороты максимальной мощности снизились с 5100 до 5000 об./мин. Расход бензина в городе сократился на 200–300 мл/100 км. Но главное: первая регулировка клапанов требуется на 90 000 км. При этом гидро­компен­саторов в двигателе по-прежнему нет.

  • Ранее в феврале АвтоВАЗ обязал свои дилерские центры проверить педаль сцепления у 9112 автомо­билей Lada Granta. Как пишет «Лада.Онлайн», неисправ­ность педали может привести к блокиро­ванию дверей автомобиля. Для проверки необходимо 10 раз нажать на педаль с максимальным усилием. Это позволит либо убедиться в исправ­ности узла, либо выявить неисправность.

Серьёзная модернизация?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение