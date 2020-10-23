В России придумали очень бюджетный катафалк – из Lada Granta

Как сообщает группа Lada Largus Kub в соцсети Вконтакте, за основу взяли промтоварный фургон Гранта Прима. «Самотлор-НН» выпускает его в трёх вариантах: стан­дартный, длинный и макси. Катафалк соорудили из последнего. Внутренние габариты отсека: 2500 х 1655 х 1590 мм.

Из специфических опций похоронная Гранта получила чёрную окраску кузова, постамент для гроба, места для сопровож­дающих и освещение. Сильно затониро­ванные стёкла допол­нительно снабжены шторками. Преду­смотрен и кондиционер.

На крыше кабины установлен обтекатель, который можно заказать и для других версий Гранты Прима. То же самое касается задней пневмо­подвески, поддер­живающей дорожный просвет под нагрузкой и с функцией регулировки жёсткости. Силовой агрегат стан­дартный: восьми­клапанник 1.6 на 87 л.с. в связке с 5-ступен ­чатой «механикой».