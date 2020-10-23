В России придумали очень бюджетный катафалк – из Lada Granta
Кирилл Малышев
На специализированной выставке «Некрополь 2020» нижегородская фирма «Самотлор-НН» представила катафалк на базе грузовой версии Лады Гранта, которая носит приставку Prima. Стоимость не называется, но очевидно, что новинка станет одним из самых доступных похоронных автомобилей на рынке. Наиболее бюджетная грузовая Гранта оценивается в миллион рублей.
Как сообщает группа Lada Largus Kub в соцсети Вконтакте, за основу взяли промтоварный фургон Гранта Прима. «Самотлор-НН» выпускает его в трёх вариантах: стандартный, длинный и макси. Катафалк соорудили из последнего. Внутренние габариты отсека: 2500 х 1655 х 1590 мм.
Из специфических опций похоронная Гранта получила чёрную окраску кузова, постамент для гроба, места для сопровождающих и освещение. Сильно затонированные стёкла дополнительно снабжены шторками. Предусмотрен и кондиционер.
На крыше кабины установлен обтекатель, который можно заказать и для других версий Гранты Прима. То же самое касается задней пневмоподвески, поддерживающей дорожный просвет под нагрузкой и с функцией регулировки жёсткости. Силовой агрегат стандартный: восьмиклапанник 1.6 на 87 л.с. в связке с
5-ступенчатой «механикой».
В прошлом году сибирские студенты придумали сделать из Лады Калины катафалк с автопилотом. Машина должна передвигаться со скоростью
5 км/ч,держась в пешей траурной процессии. В реализации проекта его авторы попросили помочь НТИ «Автонет», «Яндекс», КамАЗ, МАДИ.