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В России придумали очень бюджетный катафалк – из Lada Granta

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Кирилл Малышев

На специализированной выставке «Некрополь 2020» нижегород­ская фирма «Самотлор-НН» пред­ставила катафалк на базе грузовой версии Лады Гранта, которая носит приставку Prima. Стоимость не назы­вается, но очевидно, что новинка станет одним из самых доступных похоронных автомо­билей на рынке. Наиболее бюджетная грузовая Гранта оцени­вается в миллион рублей.

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  • Как сообщает группа Lada Largus Kub в соцсети Вконтакте, за основу взяли промтоварный фургон Гранта Прима. «Самотлор-НН» выпускает его в трёх вариантах: стан­дартный, длинный и макси. Катафалк соорудили из последнего. Внутренние габариты отсека: 2500 х 1655 х 1590 мм.

  • Из специфических опций похоронная Гранта получила чёрную окраску кузова, постамент для гроба, места для сопровож­дающих и освещение. Сильно затониро­ванные стёкла допол­нительно снабжены шторками. Преду­смотрен и кондиционер.

  • На крыше кабины установлен обтекатель, который можно заказать и для других версий Гранты Прима. То же самое касается задней пневмо­подвески, поддер­живающей дорожный просвет под нагрузкой и с функцией регулировки жёсткости. Силовой агрегат стан­дартный: восьми­клапанник 1.6 на 87 л.с. в связке с 5-ступен­чатой «механикой».

  • В прошлом году сибирские студенты придумали сделать из Лады Калины катафалк с авто­пилотом. Машина должна пере­двигаться со скоростью 5 км/ч, держась в пешей траурной процессии. В реали­зации проекта его авторы попросили помочь НТИ «Автонет», «Яндекс», КамАЗ, МАДИ.

И как вам идея?

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