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Обновлённую Lada Granta превратили в фургон и пикап

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«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж обновлённой линейки коммерческих автомобилей Lada Granta с полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской. Сборкой таких автомобилей займётся тольяттинская компания «ВИС-Авто».

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Детали:

  • Как и обычные «Гранты», новые пикапы и фургоны получили абсолютно новый передок в фирменном X-стиле. И теперь во всех версиях бампера будут окрашены в цвет кузова.

  • В салоне – новые сиденья с более развитой боковой поддержкой, а в базе есть подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, усилитель руля, воздушный фильтр салона, аудиоподготовка, атермальная тонировка стекол и центральный замок.

  • Двигатель только один – бензиновый атмосферный 1.6 мощностью 87 л.с. (140 Н·м), который сочетается с пятиступенчатой механикой с новым передаточным числом главной пары (3,9 вместо 3,7) – это должно улучшить динамику с полной нагрузкой.

  • Грузоподъемность машин в зависимости от версии составляет от 670 до 850 килограммов.

  • Покупателям предлагаются бортовая платформа (от 648 000 ₽), изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова объёмом до 4100 литров (от 670 000 ₽), а также фургоны-рефрижераторы с холодильной и холодильно-отопительной установками (от 891 000 ₽).

Что ещё можно сделать на базе грузовой «Гранты»?

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