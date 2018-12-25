Обновлённую Lada Granta превратили в фургон и пикап

Как и обычные «Гранты», новые пикапы и фургоны получили абсолютно новый передок в фирменном X-стиле. И теперь во всех версиях бампера будут окрашены в цвет кузова.

В салоне – новые сиденья с более развитой боковой поддержкой, а в базе есть подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, усилитель руля, воздушный фильтр салона, аудиоподготовка, атермальная тонировка стекол и центральный замок.

Двигатель только один – бензиновый атмосферный 1.6 мощностью 87 л.с. (140 Н·м), который сочетается с пятиступенчатой механикой с новым передаточным числом главной пары (3,9 вместо 3,7) – это должно улучшить динамику с полной нагрузкой.

Грузоподъемность машин в зависимости от версии составляет от 670 до 850 килограммов.