Объявлена стоимость «подогретой» Гранты

Новая модификация седана Lada Granta — Drive Active — предлага­ется только с 1,6-литровым 16-клапан­ным «атмо­сфер­­ником» мощностью 106 лоша­диных сил. Двигатель сочета­ется с пяти­ступен­чатыми транс­миссиями – «механикой» (от 629 990 ₽) и «роботом» c одним сцепле­нием (от 654 990 ₽). По динамике новинка не отлича­ется от обычной Гранты: разгон до «сотни» занимает 10,5 и 12 секунд соответ­ственно, а макси­мальная скорость состав­ляет 184 км/ч.

Lada Granta Drive Active – самый дорогой седан в семей­стве. Четырёх­дверка в комп­лектации Luxe Prestige обойдётся на 31 190 ₽ дешевле.

Версия Drive Active оснащается пере­настроен­ной подвеской, которая стала коротко­­ходнее и жёстче. У седана также расшири­лись колеи: на шесть милли­метров спереди (до 1436 мм) и на два милли­метра (до 1416 мм) сзади.

Снаружи новинку можно отличить от стандарт­ной Гранты по бамперам с красными вставками, накладкам на пороги, спойлеру, хроми­ро­­ван­ной насадке выхлопа и ориги­нальным 15-дюймовым колёсным дискам.