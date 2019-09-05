Объявлена стоимость «подогретой» Гранты
Николай Андреев
Новая модификация седана Lada Granta — Drive Active — предлагается только с 1,6-литровым 16-клапанным «атмосферником» мощностью 106 лошадиных сил. Двигатель сочетается с пятиступенчатыми трансмиссиями – «механикой» (от 629 990 ₽) и «роботом» c одним сцеплением (от 654 990 ₽). По динамике новинка не отличается от обычной Гранты: разгон до «сотни» занимает 10,5 и 12 секунд соответственно, а максимальная скорость составляет
184 км/ч.
Lada Granta Drive Active – самый дорогой седан в семействе. Четырёхдверка в комплектации Luxe Prestige обойдётся на 31 190 ₽ дешевле.
Версия Drive Active оснащается перенастроенной подвеской, которая стала короткоходнее и жёстче. У седана также расширились колеи: на шесть миллиметров спереди (до 1436 мм) и на два миллиметра (до 1416 мм) сзади.
Снаружи новинку можно отличить от стандартной Гранты по бамперам с красными вставками, накладкам на пороги, спойлеру, хромированной насадке выхлопа и оригинальным 15-дюймовым колёсным дискам.
В салоне Lada Granta Drive Active установлены сиденья с увеличенной боковой поддержкой, кожаный руль с красной строчкой и приборная панель с подложкой красного цвета. В базовое оснащение входят две подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с четырьмя динамиками, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал заднего вида.