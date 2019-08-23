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Lada показала Гранту в версии Drive Active со спортивной внешностью и обычным мотором

Новости

Николай Андреев

Lada объявила о старте производства обнов­лённого седана Lada Granta в модифи­кации Drive Active. Такая версия получила 28 новых деталей, которые в основном меняют только внеш­ность автомо­биля.

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  • У Lada Granta Drive Active новые бамперы с красными акцентами, накладки на пороги, спойлер, хроми­ро­ван­ная насадка на выхлоп­ную трубу и ориги­нальные 15-дюймовые колёсные диски. В салоне такой машины будут сиденья с увели­ченной боковой поддержкой, кожаный руль с красной строчкой и прибор­ная панель с подложкой красного цвета.

  • В техническом плане у новинки изменения только в пере­настро­ен­ной подвеске, которая стала коротко­ходнее и жёстче. Granta Drive Active предлага­ется с обычным «атмосфер­ником» 1.6 мощностью 106 лошадиных сил. Двигатель сочета­ется с пяти­ступен­чатыми трансмиссиями – «механикой» и «роботом» c одним сцеп­ле­нием. Стандарт­ная Гранта с таким мотором разгоня­ется до 100 км/ч за 10,5 и 12 секунд соответ­ственно.

  • Информацию о старте продаж седана Lada Granta Drive Active, его ценах и комп­лекта­ции рас­кроют попозже. Пока известно, что в базовое оснаще­ние спортивной четырёх­дверки войдут кондици­онер и аудио­система.

Купили бы Lada Granta Drive Active?

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