Lada показала Гранту в версии Drive Active со спортивной внешностью и обычным мотором

У Lada Granta Drive Active новые бамперы с красными акцентами, накладки на пороги, спойлер, хроми­ро­ван­ная насадка на выхлоп­ную трубу и ориги­нальные 15-дюймовые колёсные диски. В салоне такой машины будут сиденья с увели­ченной боковой поддержкой, кожаный руль с красной строчкой и прибор­ная панель с подложкой красного цвета.

В техническом плане у новинки изменения только в пере­настро­ен­ной подвеске, которая стала коротко­ходнее и жёстче. Granta Drive Active предлага­ется с обычным «атмосфер­ником» 1.6 мощностью 106 лошадиных сил. Двигатель сочета­ется с пяти­ступен­чатыми трансмиссиями – «механикой» и «роботом» c одним сцеп­ле­нием. Стандарт­ная Гранта с таким мотором разгоня­ется до 100 км/ч за 10,5 и 12 секунд соответ­ственно.