Lada показала Гранту в версии Drive Active со спортивной внешностью и обычным мотором
Николай Андреев
Lada объявила о старте производства обновлённого седана Lada Granta в модификации Drive Active. Такая версия получила 28 новых деталей, которые в основном меняют только внешность автомобиля.
У Lada Granta Drive Active новые бамперы с красными акцентами, накладки на пороги, спойлер, хромированная насадка на выхлопную трубу и оригинальные 15-дюймовые колёсные диски. В салоне такой машины будут сиденья с увеличенной боковой поддержкой, кожаный руль с красной строчкой и приборная панель с подложкой красного цвета.
В техническом плане у новинки изменения только в перенастроенной подвеске, которая стала короткоходнее и жёстче. Granta Drive Active предлагается с обычным «атмосферником» 1.6 мощностью 106 лошадиных сил. Двигатель сочетается с пятиступенчатыми трансмиссиями – «механикой» и «роботом» c одним сцеплением. Стандартная Гранта с таким мотором разгоняется до
100 км/чза 10,5 и 12 секунд соответственно.
Информацию о старте продаж седана Lada Granta Drive Active, его ценах и комплектации раскроют попозже. Пока известно, что в базовое оснащение спортивной четырёхдверки войдут кондиционер и аудиосистема.