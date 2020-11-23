АвтоВАЗ рассказал о продажах «драйверской» Lada Granta
Дмитрий Елизаров
Озвучена статистика по продажам седана Lada Granta в модификации Drive Active. Как пишет «Российская газета», одна из самых дорогих версий отечественной четырёхдверки разошлась очень скромным тиражом, а версия с «роботом» заняла в общей доле продаж не более 3%.
Продажи Lada Granta Drive Active, которая заменила собой «полноценный» спортседан Granta Sport, стартовали осенью прошлого года. С того времени объёмы реализации седана с механической коробкой составили 1298 машин, ещё 42 проданных автомобиля были оснащены «роботом». Таким образом, за год присутствия модели на рынке у неё появилось лишь 1340 владельцев. Между тем, по данным Ассоциации Европейского бизнеса, Lada Granta в целом только в октябре
2020-гокупили 12 756 машин.
На данный момент Lada Granta Drive Active оценивается заводом в 672 900 рублей. Единственная комплектация Comfort оснащается пятиступенчатой механической коробкой и 1,6-литровым мотором, развивающим 106 л.с. До
100 км/чтакая «драйверская» Granta ускоряется за 10,5 секунды. Ранее у седана была модификация и с фирменным тольяттинским «роботом» AMT с одним сцеплением, которая стоила на 25 тысяч дороже, но на данный момент она снята с продажи из-за низкого спроса. Самая дорогая Granta среди обычных четырёхдверок стоит 682 800 рублей — это седан с 98-сильным мотором и 4-диапазонным «автоматом» в исполнении Luxe.
Lada Granta Drive Active отличается от обычного седана доработанными амортизаторами в подвеске, новыми бамперами и аэродинамическими элементами в стиле Vesta Sport, а также креслами с развитой боковой поддержкой и красными акцентами в интерьере.