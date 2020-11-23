АвтоВАЗ рассказал о продажах «драйверской» Lada Granta

Продажи Lada Granta Drive Active, которая заменила собой «полно­ценный» спорт­седан Granta Sport, стартовали осенью прошлого года. С того времени объёмы реализации седана с механи­ческой коробкой составили 1298 машин, ещё 42 проданных автомо­биля были оснащены «роботом». Таким образом, за год присут­ствия модели на рынке у неё появилось лишь 1340 владельцев. Между тем, по данным Ассоциации Европейского бизнеса, Lada Granta в целом только в октябре 2020-го купили 12 756 машин.

На данный момент Lada Granta Drive Active оценивается заводом в 672 900 рублей. Единственная комплектация Comfort оснащается пятиступен­чатой механической коробкой и 1,6-литровым мотором, развивающим 106 л.с. До 100 км/ч такая «драйверская» Granta ускоряется за 10,5 секунды. Ранее у седана была моди­фикация и с фирменным тольяттин­ским «роботом» AMT с одним сцеплением, которая стоила на 25 тысяч дороже, но на данный момент она снята с продажи из-за низкого спроса. Самая дорогая Granta среди обычных четырёхдверок стоит 682 800 рублей — это седан с 98-сильным мотором и 4-диа­пазонным «автоматом» в исполнении Luxe.