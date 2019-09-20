Квазиспорт: 4 отличия почти спортивной Lada Granta Drive Active от обычной
Андрей Шульдешов
У Lada Vesta Sport появился «младший брат»: «АвтоВАЗ» отказался от седана Granta Sport, зато обновил умеренно-спортивную версию Granta Drive Active. Рецепт традиционный: короткоходная подвеска, обвес, обновлённый салон.
Вот только мотор не изменился: 106-сильный 16-клапанник разгоняет «Гранту» до сотни за 10,5 секунды на механике и за 12 секунд – на роботе АМТ (в прошлой версии Drive Active предлагалась только на «ручке»). Медленно? Пожалуй.
Vesta Sport в своё время выслушала немало критики за вялую динамику, поэтому вазовцы осторожничают с терминами и говорят, что Drive Active — история не столько про спорт, сколько про азартное интересное управление и чуть более яркий, молодёжный имидж. А чтобы этот азарт и имидж обеспечить, потребовалось всего 28 деталей, которые и сформировали четыре главных отличия версии Drive Active от обычной Granta. Вот они.
Подвеска
Доработкой шасси для Lada Granta Drive Active занималось подразделение Lada Sport — появившаяся в 2011 году «дочка» «АвтоВАЗа», которая за восемь лет жизни успела выпустить спортверсии моделей Kalina и Granta, ещё более заряженную Kalina NFR, Granta Drive Active предыдущего поколения и седан Vesta Sport. На мощностях Lada Sport налажена и сборка автомобилей: сюда приезжают готовые кузова и все комплектующие, после чего автомобиль собирают воедино, навешивая новые бамперы и прикручивая доработанную подвеску.
Так вот: пружины в подвеске остались те же, но рабочие цилиндры амортизаторов, штоки и корпуса стоек стали чуть-чуть толще. По сравнению с обычной «Грантой» подвеска здесь более короткоходная, а клиренс стал меньше на 18 миллиметров и составляет 162 мм.
Новые настройки действительно заставляют «Гранту» ехать поинтереснее. До звания полноценного «горячего» седана версии Drive Active очень далеко, но в нюансах азарта прибавилось: крены в поворотах уменьшились, реакции стали порезче, а поведение в скоростных дугах – наоборот, стабильнее.
Что ещё важнее, в Lada Sport не стали увлекаться и сумели сохранить отличную энергоёмкость шасси: как и раньше, Granta не боится ухабов, легко справляется с крупными ямами и отлично переваривает комбо из мелких неровностей и выбоин. Более жёсткая настройка напоминает о себе разве что при проезде трамвайных путей.
Про ресурс тоже не забыли: «Гранту» на новой подвеске гоняли на полигоне по разным типам покрытия в таких агрессивных условиях, при которых один километр пробега в буквальном смысле идёт за три. В ходе таких испытаний Drive Active проехала 36 000 километров, что эквивалентно примерно 118 тысячам пробега в обычных условиях. Как можно догадаться, закончилось всё хорошо.
Однако есть нюанс: настройки тормозов и рулевого управления под новую подвеску менять не стали. Поэтому к ним есть вопросы. С эффективностью замедления всё в порядке, а при агрессивном торможении Drive Active кажется более стабильной на фоне обычной «Гранты». Но сама педаль настроена не слишком информативно: едва ли не в половину хода не происходит вообще ничего, а затем, будто опомнившись, тормоза сразу схватывают на полную. Странной калибровкой педали отличаются и обычные «Гранты», причём эта особенность плавающая и встречается не на всех машинах. Нюансы сборки?
Что же касается рулевого управления, то от него просто хочется больше плотного и естественного реактивного усилия, которое соответствовало бы живым повадкам шасси. Оставшийся без доработок электроусилитель работает по самой бюджетной программе: просто наливает на баранку лёгкость, за которой следуют пустота в реакциях и неопределённость в околонулевой зоне.
К механической коробке претензий нет: если оставить за скобками её фирменное неизлечимое гудение, она вполне устраивает и в меру короткими переключениями, и внятным усилием, а сцепление схватывает мягко и предсказуемо. С роботом АМТ — впечатление смазывается: он по-прежнему перебирает передачи немного невпопад и грубовато, а спортрежим не приносит ничего, кроме пинков при переключениях и ненужных зависаний мотора в красной зоне. И это лишь портит суть версии Drive Active, так что робот ей, кажется, не нужен.
Обвес
Стилистически новые детали очень похожи на «доспехи» старшего седана Vesta Sport, а патрубок выхлопной системы — вообще от этой самой «Весты Спорт». Бамперы изготовлены из АБС-пластика, прошли жёсткие температурные испытания и на Гранте смотрятся неплохо.
Более того, обвес ещё и функционален. В Lada Sport уверяют, что коэффициент аэродинамического сопротивления снизился, а прижимная сила на высоких скоростях выросла, так что на трассе Drive Active должна вести себя стабильнее обычной «Гранты». Правда, цифр не называют, а почувствовать увеличившуюся стабильность в короткой поездке слишком сложно.
Дополняют образ 15-дюймовые колёсные диски, дизайн которых опять же аналогичен дизайну «Вестовской» обувки. Но есть подозрение, что у владельцев такой Гранты скромный 15-й диаметр будет уступать место ещё более крупным колёсам.
Салон
Старательно обходя ассоциации со спортом, в салоне Granta Sport Active вазовцы всё-таки сорвались: надпись Sport красуется на приборке, окантовки приборов окрашены в агрессивный красный, в таком же цвете сделаны вставки на передних креслах, прострочка на рулевом колесе и чехле коробки передач, а лакированные панели на передней панели украшены принтом, отдалённо напоминающим карбон.
Но украшательства тут не главное. Гораздо важнее, что в Drive Active появились новые передние кресла. По анатомии они очень схожи с теми, что устанавливались на прошлую Granta Sport: у них более жёсткая набивка, сильнее выражена боковая поддержка спинки и подушки сиденья. Но посадку идеальной не назовёшь, а виной всему снова диссонанс с характером машины.
Проблема в том, что Granta Drive Active собрана на основе простенькой комплектации Comfort, которая не особо радует оснащением. У неё нет противотуманок, задние стеклоподъёмники — механические, а у водительского сиденья нет регулировки по высоте! Это-то и подводит драйверскую «Гранту»: снаружи автомобиль смотрится довольно спортивно и настраивает на определённый лад, но стоит сесть за руль, как все амбиции разбиваются о слишком высокую для такого форм-фактора посадку. А с учётом того, что регулировка руля по вылету «Гранте» даже и не снилась, спинку тоже особо не откинешь. В итоге за рулем сидишь как на стуле — высоко и вертикально. И подушку кресла хотелось бы подлиннее: бёдра подвисают в воздухе.
Из плюсов — классная отделка рулевого колеса. Баранка получилась хваткой, фактурной, приятной на ощупь. Есть, конечно, подозрение, что по долговечности такой вариант отделки уступает обычным «пластиковым» рулям.
Аудитория и цена
По прогнозам маркетологов, среднестатистический покупатель Drive Active будет примерно на десять лет моложе тех, кто выбирает обычную Lada Granta. Причём это люди, явно готовые пожертвовать комфортом ради драйва.
Drive Active на механике стоит 630 000 рублей, за робот АМТ придётся доплатить ещё 25 000 рублей. Обычная Granta с таким же мотором со схожим оснащением стоит почти на 90 000 рублей дешевле, а за 635 000 рублей можно купить «Гранту» в максимальной комплектации Luxe с автоматической коробкой, и тут уже будут и полезный лифт водительского сиденья, и электростеклоподъёмники на всех дверях, и климатическая установка вместо обычного кондиционера.
С другой стороны, в B-сегменте у «активной» Lada Granta действительно нет прямых конкурентов. Выглядит она ярко, управляется интереснее большинства одноклассников за сходную цену, так что если представителем мира хот-хэтчей и спортседанов её не назовёшь, то входным билетом в этот мир — вполне.
Готовы пожертвовать задними электростеклоподъёмниками ради спортподвески?
Седаны Lada Granta на Авто.ру
Комплектация1.6 MT (106 л.с.)
Двигатель1.6 / 106 л.с / бензин
Коробка передачМеханическая
ПриводПередний
КузовСедан
Расход топлива6.5
Разгон до 100 км/ч10.5
Цена, ₽630 000