Квазиспорт: 4 отличия почти спортивной Lada Granta Drive Active от обычной

Vesta Sport в своё время выслушала немало критики за вялую динамику, поэтому вазовцы осторожничают с терминами и говорят, что Drive Active — история не столько про спорт, сколько про азартное интересное управление и чуть более яркий, молодёжный имидж. А чтобы этот азарт и имидж обеспечить, потребовалось всего 28 деталей, которые и сформировали четыре главных отличия версии Drive Active от обычной Granta. Вот они.

Подвеска

Доработкой шасси для Lada Granta Drive Active занималось подразделение Lada Sport — появившаяся в 2011 году «дочка» «АвтоВАЗа», которая за восемь лет жизни успела выпустить спортверсии моделей Kalina и Granta, ещё более заряженную Kalina NFR, Granta Drive Active предыдущего поколения и седан Vesta Sport. На мощностях Lada Sport налажена и сборка автомобилей: сюда приезжают готовые кузова и все комплектующие, после чего автомобиль собирают воедино, навешивая новые бамперы и прикручивая доработанную подвеску.